書局設「蕾宏專區」 網友一看書名笑瘋：最爛聖誕禮物
王力宏被前妻李靚蕾揭發不堪性史，優質形象全面崩盤，日前公開道歉後，宣布暫退演藝圈，未來將把時間留給父母和孩子，讓延燒多日的風暴劃下句點。而在新聞熱議之時，有網友無意間發現，某書局在店內設置「蕾宏專區」，網友一看推薦的書籍笑暈：「聖誕節最爛禮物的選擇！」
娛樂中心／綜合報導
2021-12-25 16:27:05｜2021-12-25 16:31:56
臉書粉專「氣炸伯」PO出一張在書局拍攝的照片，只見書櫃上貼著王力宏、李靚蕾的照片，前方擺上多本推薦書籍，有《時間管理大師》、《第三者》、《妳的老公借我用用看》、《我心動了，然後呢》、《那些婚後才發生的事》等，還有徐若瑄5年前出版的《我的倒栽蔥人生》及王力宏電影寫真書。
氣炸伯在配文寫下：「請問三民書局復北店？？？」並Tag三民書局臉書帳號，釣出對方回應「鼓勵人與書的連結，多多益善」，網友全笑翻，「厲害，懂擺」、「《妳的老公借我用用看》真的會笑死」、「太會了吧」、「懂行銷」、「來朝聖」！
還有人問蕾宏照片中間的7個紙人是誰，網友揶揄「一個城市一個？」、「多人連結？」、「一週七天，一天一個」，氣炸伯則回：「現在已經知道兩個了（開玩笑的）」。（編輯：楊穎軒）