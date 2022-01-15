高清無碼！ 伸手摸貓「秒變洗衣板」回頭瞪：想幹嘛？
日前泰國有一段影片在臉書爆紅，只見一隻「無毛貓」背對著鏡頭，突然奴才伸手摸了一下牠靠近尾巴的部分，沒想到原本光溜溜的背瞬間秒變某種家庭用品，笑翻許多網友並且瘋狂分享，直呼：「影片有魔性害我一直重播！」
編輯中心/綜合報導
2022-01-15 12:01:41
俗稱「加拿大無毛貓」的「斯芬克斯貓Sphynxes（hairless cats）」是基因突變下的特殊品種貓，因為身體光溜溜沒有毛髮，只有口鼻耳以及腳部有極短的毛，皮膚看起來皺皺的，雖然外表不像其他貓咪一樣毛茸茸，但是牠們有相當高的智商，而且對於貓毛過敏者的接受度也高，因此還是有許多人喜愛。影片中的貓咪就是「加拿大無毛貓」，原本安靜地坐在椅子上，卻被飼主摸了一下身體最敏感的尾端，讓原本像是「供桌上的全雞」的身體瞬間皺起一層層的皮，立刻變身「洗衣板」，隨後貓咪回頭怒瞪了一下主人，臉頰與額頭的皮膚也皺起來好像冒青筋一樣地表示：「你想幹嘛？」，笑翻許多網友，紛紛留言：「原來貓咪都是這樣擠毛的」、「高清無碼版貓咪」、「好像外星生物」、「秒變洗衣板」、「七龍珠裡的破壞神比魯斯大人」、「好想玩牠的皮」、「那個臉一看就知道不是好惹的」、「千層派」、「養這種貓絕對不會掉毛」。雖然無毛貓的皮膚很特別，不過因為沒有毛髮調節體溫導致牠們既怕冷也怕熱，而且容易流汗並且對陽光敏感，因此飼養無毛貓必須很細心照顧，牠們可是相當嬌貴的貓咪呢！（編輯：陳珮瑜）