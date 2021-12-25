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勝利盃台灣輪椅網球公開賽 「輪輞土地公」陳駿杰4強止步

▲勝利盃台灣輪椅網球公開賽本週末開打，大會第二種子「輪輞土地公」陳駿杰可惜連兩週公開賽都於四強止步。（圖／官方提供）
▲勝利盃台灣輪椅網球公開賽本週末開打，大會第二種子「輪輞土地公」陳駿杰可惜連兩週公開賽都於四強止步。（圖／官方提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-12-25 21:37:20

勝利盃台灣輪椅網球公開賽本週末開打，大會第二種子「輪輞土地公」陳駿杰連過2關晉級4強賽，可惜最終4比5(2)、4：1、2：4苦戰三盤，不敵跨級參賽的黃子軒，連兩週公開賽都於四強止步。

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陳駿杰首場比賽碰上前會長盃冠軍王泰能，兩人連兩週對決，前一次陳駿杰苦戰三盤才勝出。但本次對決，陳駿杰已熟悉對手球路，積極攻擊對手反拍，收到奇效最終直落二勝出。陳駿杰說，「王泰能正拍帶旋，不好應付，因此刻意避開他的正手拍。」

第二場比賽，陳駿杰與唐兆漢交手，兩人平常一起練球，對彼此都很熟悉，但陳駿杰略勝一籌，輕鬆過關。

四強賽則遭遇苦戰，陳駿杰無法適應黃子軒隱蔽且多樣化的攻擊，首盤苦戰5局吞敗。次盤，陳駿杰改變策略，不急於搶攻，多拍來回後再找機會攻擊，順利扳回一城。無奈第三盤卻在2：1領先時連丟3局，四強止步。

陳駿杰說，「取得領先後，反而不夠冷靜，加上黃子軒第四局開始，發球節奏改變，我無法確實掌握，加上多次回球落點不佳，運氣也不站在我這邊。」

55歲的陳駿杰本業是鑽石研磨工，且已在此領域從事超過30年，是台灣頂尖的鑽石切割專家，但他心中最熱愛的還是網球，無論豔陽或下雨，都能看到他在球場的身影，也被封為是「輪輞土地公」。他也笑稱，「如果找不到我，不是在球場，就是在去球場的路上。」

患有小兒麻痺症的陳駿杰30歲才開始接觸網球，就展現過人天賦，過去曾選上世界盃國手，他也與老婆一起訓練，還因此感情加溫，步入禮堂；老婆也是去年雅加達亞帕運的國手。

陳駿杰說，「小時候看到同學在操場運動，內心真的很羨慕，直到我接觸網球，才發現原來運動是如此快樂，也從此結下不解之緣。」陳駿杰一週打球五天，六、日幾乎整天都待在球場，享受奔馳的快樂。

近年全球受到疫情影響，ITF國際賽幾乎全部停擺，為了讓選手能爭取積分，ITF特別允許各國有二站賽事可以在沒有國際選手參賽之下獲得授權承認。而台灣在輪椅網球協會努力爭取，與企業攜手，連兩周舉辦國際公開賽，繼上週永達盃高雄公開賽，本周再度舉行勝利盃台灣輪椅網球公開賽，造福國內選手。陳駿杰也說，「很感謝主辦單位搭建舞台，讓我們在台灣就能參與頂尖賽事，爭取積分。」
 

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