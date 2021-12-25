老闆年末大刀資遣！全公司「只剩她1人」 眾見職位懂了
2021年已進入年末，許多公司也開始安排年終或是重整。就有網友目睹老闆大刀將全公司職員資遣，只有她自己留下，不禁開始擔憂未來。其他人看見她的職位後，也開始苦勸她「要小心」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-25 21:46:41
原PO在論壇Dcard上發文提到「我們老闆同時開了兩間小公司，位於一棟辦公大樓內的隔壁兩小戶，組織內只有經理、業務2名還有我這個小行政，經理是老闆的弟弟，而隔壁公司則有公司的行政和兩名業務」。
不過近期老闆開始大刀遣散員工，連經理都已經一個禮拜沒進公司，隔壁公司的行政也都只做到12月底，到時整個公司只剩下原po一個行政，讓她不禁開始擔憂「從1/1開始剩我一個人，我真的滿臉問號我該逃嗎⋯？」
貼文曝光後立刻有不少人示警「感覺遲早輪到你，留你只是暫時幫他處理後續事務」、「你看不出來嗎？他要你一人做3人事」、「快逃吧，很危險要收拾爛攤子」、「感覺是因為行政本來就要幫忙處理後續剩下一些事情，只留一個就可以了，總不能全開除沒人幫忙後面收尾」、「行政最晚走合理，但小心變負責人，莫名被扛奇怪的東西」、「因為妳薪資最便宜，所以留妳收尾」、「剩下妳，注意不要傻傻簽東西，要好好注意」、「因為一次不能資遣太多人 勞工局會查的樣子」、「建議有勞健保就等到被資遣」。（編輯：潘毅）