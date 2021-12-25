COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

老闆年末大刀資遣！全公司「只剩她1人」　眾見職位懂了

▲有網友目睹老闆大刀將全公司職員資遣，只有她自己留下，不禁開始擔憂未來。（示意圖，圖中人物與內文無關／pixabay）
▲有網友目睹老闆大刀將全公司職員資遣，只有她自己留下，不禁開始擔憂未來。（示意圖，圖中人物與內文無關／pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-12-25 21:46:41

2021年已進入年末，許多公司也開始安排年終或是重整。就有網友目睹老闆大刀將全公司職員資遣，只有她自己留下，不禁開始擔憂未來。其他人看見她的職位後，也開始苦勸她「要小心」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在論壇Dcard上發文提到「我們老闆同時開了兩間小公司，位於一棟辦公大樓內的隔壁兩小戶，組織內只有經理、業務2名還有我這個小行政，經理是老闆的弟弟，而隔壁公司則有公司的行政和兩名業務」。

不過近期老闆開始大刀遣散員工，連經理都已經一個禮拜沒進公司，隔壁公司的行政也都只做到12月底，到時整個公司只剩下原po一個行政，讓她不禁開始擔憂「從1/1開始剩我一個人，我真的滿臉問號我該逃嗎⋯？」

▲知名團購企業家486先生今（6）日公開徵求「職缺開發師」，希望找到超有創意的人才，更標榜「職位和職稱，薪資待遇也由求職者自己喊」消息也引發網友熱烈討論。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲不少過來人看到原PO公司現況後，立刻認為「行政最晚走合理」，因為要幫忙處理後續事務。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
貼文曝光後立刻有不少人示警「感覺遲早輪到你，留你只是暫時幫他處理後續事務」、「你看不出來嗎？他要你一人做3人事」、「快逃吧，很危險要收拾爛攤子」、「感覺是因為行政本來就要幫忙處理後續剩下一些事情，只留一個就可以了，總不能全開除沒人幫忙後面收尾」、「行政最晚走合理，但小心變負責人，莫名被扛奇怪的東西」、「因為妳薪資最便宜，所以留妳收尾」、「剩下妳，注意不要傻傻簽東西，要好好注意」、「因為一次不能資遣太多人 勞工局會查的樣子」、「建議有勞健保就等到被資遣」。（編輯：潘毅）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
你預期你今年的年終獎金約幾個月？

你預期你今年的年終獎金約幾個月？

繼續作答
即時
推薦閱讀