新台幣 97.9 萬元起　2022 年式 Toyota RAV4 正式在台上市

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2022 年式 RAV4 全車系前霧燈自傳統燈泡升級為 LED 光源，在 Hybrid 全車系更導入新款倒梯形 LED Bi-beam 頭燈，整合 LED 定位燈與日行燈，搭配狹長的方向燈造型帶來新意，汽油車型則延續原有燈具設計。
除了調整燈光設計外，2022 年式 RAV4 也將搭載於 2.0L 汽油尊爵、2.0L 汽油旗艦、2.5L 油電旗艦及 2.5L 油電旗艦 4WD 的 18 吋鋁合金輪圈自先前的五幅式改為全新十幅式設計，而 2.0L 汽油 ADVENTURE 4WD 鋁合金輪圈則改採黑色單色取代原有的雙色切削設計。車色部分，2022 年式 RAV4 將原有的電馳藍 (8W9) 改為石漠藍 (8W2) ，內裝則不再供應灰色選項，僅保留黑色單一選項。
本次新增的 2.5L 油電尊爵車型，在配備方面以汽油豪華為基礎，增加雙區恆溫空調、PVM 環景影像輔助系統及電動收折後視鏡，相較於旗艦車型在配備上少去前座環艙氣氛燈 (足部、中央與兩側置物盤/置杯架)、DAC 下坡緩降輔助系統、BSM 盲點偵測警示系統、E-Mirror 電子式後視鏡、前霧燈、足踢感應式電動尾門 (附遙控及防夾功能)、Qi 無線充電座、雙前座通風座椅、雨滴感應式自動雨刷、前後雙鏡頭行車記錄器 (含 App 智慧遙控功能)、Smart Entry 車門啟閉系統、停車雷達自 8 個減為後方 2 個，車內電子防眩光後視鏡改為手動設計，駕駛座以自 8 向電動改為 6 向手動並取消電動腰靠與記憶功能，儀錶板自數位式改為高反差雙環式，MID TFT 多功能資訊顯示幕自 7 吋改為 4.2 吋，方向盤及排檔桿自真皮包覆改為軟質包覆。
其他配備調整方面，2.5 油電旗艦新增雙前座通風座椅，2.5 油電旗艦 4WD 則新增副駕駛座 4 向電動調整座椅。
RAV4 車系自 2008 年重返國內市場迄今，連續 13 年拿下進口 SUV 銷售冠軍，第五世代於 2019 年推出後，延續暢旺的氣勢，如今在 2022 年式針對細節精進，並將油電車型的入手門檻降低，預料可繼續獲得消費者的喜愛。