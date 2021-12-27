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新台幣 79.9 萬元起　Honda Fit e:HEV 正式發表

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-12-27 11:55:40

台灣本田今日 12/22 正式宣布第四代 Fit e:HEV 油電版正式價格，較預售價降幅達到 7 萬元，建議售價為新台幣 79.9 萬元起，年販目標為 3,600 輛。

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外觀方面，第四代 Fit 捨棄繁瑣的線條設計，改以較圓滑且簡約的風格呈現，A 柱變得更為傾斜，使前三角窗面積加大，車頭配備 Full LED 燈組，足踏 185/55R16 輪胎搭配雙色切削鋁圈，車尾採用光條式 LED 尾燈。車身尺碼部分，長寬高個別是 4,045mm x 1,695mm 1,535mm，軸距為 2,530mm。車長與車高較 3 代增進 55mm 與 10mm。而 e:HEV 油電車型較 HOME 汽油版多出了科技藍 LOGO 與微笑鍍鉻飾條、車尾 e:HEV 專屬銘板。

內裝部分，在維持基本的鋪陳與配備之下，e:HEV 油電版本可加價 12,000 元選配冰河白內裝組，包含飾板與座椅都採用白色的鋪陳。至於在配備方面，e:HEV 也較 HOME 汽油版多出 BSI 盲點偵測系統、駕駛座膝部氣囊與 Smart Entry 智慧型車門起閉系統/ Walk - Away Lock 離開自動上鎖功能。

安全防護方面，第四代 Fit Home 汽油版標準搭載 Honda SENSING，包含 ACC 主動式車距調節定速巡航系統、CMBS 碰撞緩解煞車系統、FCW 前方碰撞預警系統、LKAS 車道維持系統、LDW 車道偏移警示系統、RDM 車道偏移抑制系統與 AHB 遠光燈自動切換系統。但囿於市場產品設定的緣故，ACC 並無搭載 LSF 低速跟車功能，等同於沒有全速域功能。

動力部分，Fit e:HEV 採用 1.5 升 Atkitson 循環  DOHC i-VTEC 引擎搭配電動馬達和鋰電池組所組成的油電系統，電動馬達輸出值為 109ps / 3,500 - 8,000rpm、汽油引擎輸出值為 98ps / 5,600 - 6,400rpm，最大扭力可達到 25.8kgm，提供 Hybrid 混合模式、EV 純電模式、Engine 高速巡航模式共三種駕駛模式，整組油電系統驅動方式以電能為主，較其他品牌以引擎驅動為主有所不同，也造就出 26.9km/L 優異平均油耗表現。

第四代 Fit e:HEV 自從公布預售價格後，超過 80 萬的價格讓精打細算的消費者卻步，然而此次正式價格低於 80 萬，雖然整體漲幅仍比舊款超過 10 萬元，但換來的是 Honda 最新的油電科技，能夠提供消費者最先進的代步體驗。

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