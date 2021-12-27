上空更添魅力　Maserati MC20 Convertible 敞篷預告登場

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單純從外觀上來看，Maserati MC20 Convertible 與硬頂版幾乎無差異，最大的不同在於車頂因應拆換機構而多了凸起的設計，同時 B 柱後段的造型也有所不同。其餘像是三叉戟的開孔設計，兩側的導流、20 吋的胎圈配置都與硬頂版如出一轍。
內裝部分，MC20 以碳纖維包覆的中央控制台整合多項功能 ，包含智慧手機無線充電、四種駕駛模式 (GT、濕地、運動、賽道、ESC 關閉)、多媒體系統控制以及扶手下方的置物空間。其他控制按扭皆位於方向盤，左側引擎啟動鈕，右側則是彈射起步功能，整體算是相當方便。駕駛艙的設計和跑車座椅，兩者採藍色線條輔以裝飾，提高駕駛者的熱血氛圍，同時也不失質感取向。
動力配置方面，MC20 採用 3,000cc V6 雙渦輪雙燃燒系統 Maserati Twin Combustion (MTC)，最大馬力擁有 621hp 在 7,500rpm 產生，最大扭力 730Nm 在 3,000-5,500rpm 可以產生，進氣系統採用側置雙渦輪，搭配電動洩壓閥，硬頂車型零百加速於 2.9 秒內可以達成。
國內市場方面，Maserati MC20 已由總代理臺灣蒙地拿於 10 月引進硬頂車型，建議售價新台幣 1,280 萬元起。而在 Convertible 推出之後，應也會進行導入的動作，以滿足多金買家的需求。