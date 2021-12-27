日規 Honda N-Box 升級電子手煞車、塞車輔助並推出 STYLE+ BLACK 黑化特仕車

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日規新年式 N-Box 全面導入 EPB 電子式駐車煞車及 BRAKE HOLD 智慧型煞車鎖定系統，而 Honda SENSING 系統中的 ACC 主動式車距調節定速巡航系統也經過強化，支援塞車輔助駕駛功能。
本次新推出的 STYLE+ BLACK 黑化特仕車，提供黑色、灰色及白色共 3 款車色選項，水箱罩、牌照框、鋁合金輪圈及車身細節均採用黑色塗裝。
動力配置方面，N-Box 採用排氣量 658c.c 的 DOHC Earth Dreams 自然進氣/渦輪增壓引擎，而代號為 S07B 的自然進氣引擎更是擁有 i-VTEC 可變正時汽門與揚程機構提高 VTC 進排氣的效率，而渦輪版本更是導入電動洩壓閥減少低速時渦輪延遲的產生，而 NA 版本最大馬力為 43kW［58PS］/7,300rpm、最大扭力為 65N・m［6.6kgf・m］/4,800rpm；渦輪版本最大馬力 47kW［64PS］/6,000rpm、最大扭力為 104N・m［10.6kgf・m］/2,600rpm，並搭配 CVT 無段變速箱以及提供 FF 與 4WD 選項。
N-Box 車系自 2011 年推出第一代迄今，受到消費者青睞，連續 10 年成為同級銷售冠軍，然而 K-Car 是日本汽車品牌因應稅賦優惠及用車習慣，所研發出的在地專屬產品，因此在包括我國在內的海外市場不易見到，然而右駕市場則有機會透過當地貿易商來引進販售。