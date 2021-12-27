9 萬元的價差在哪裡? Hyundai Tucson L「GLT-A」展間實拍

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Hyundai 總代理南陽實業於 12/8 正式發表全新第四代 Tucson L，首波引進 1.6 T-GDI 渦輪汽油引擎動力，並提供 GLT-A、GLT-B 兩個等級。(圖為 GLT-B 等級)第四代 Hyundai Tucson L 在車身尺碼上較上一代有著不小幅度的增長，長寬高分別為 4,630mm、1,865mm、1,670mm，比起上一代長上 155mm 與寬上 15mm，軸距也長上 85mm 達到 2,755mm，無論是 GLT-A 或 GLT-B 都能夠享受相同空間的規格待遇，動力系統與 Hyundai SmartSense 主動安全系統也無差異，最大的不同在於外觀細部與內裝部分配備。
首先從外觀上來看，GLT-A 較 GLT-B 少了 LED 車尾貫穿式光條、LED 羽翼尾燈，均改以傳統燈泡呈現，不過燈殼表面仍施以晶鑽處理來彌補視覺上的質感。此外，在車頭與車尾的保桿下半部，GLT-A 也取消了亮銀鍍鉻飾條以及霧銀鍍鉻護板的搭配，同時車頂行李架、B、C 柱車門與尾翼側邊的飾條也有所不同，像是 GLT-A 採用霧黑設計，GLT-B 則為亮黑烤漆處理，細部上 GLT-A 整體感受較為樸素。
GLT-A 前保險桿取消了亮銀鍍鉻飾條以及霧銀鍍鉻護板，以銀色飾條和塑膠原色處理。
行李架 GLT-A 採用霧黑處理，GLT-B 為亮黑烤漆。
尾翼側邊飾條 GLT-A 採用霧黑處理，GLT-B 為亮黑烤漆。
B、C 柱車門飾條 GLT-A 為霧黑處理，GLT-B 採用亮黑烤漆。
GLT-A 採用一般燈泡、GLT-B 為 LED。
GLT-A 取消貫穿式 LED 尾燈。
GLT-A 取消亮銀色下護板。進入到車內，GLT-A 和 GLT-B 兩者僅有配備上的差異，GLT-A 取消 ECM 電子防眩後視鏡、Qi 無線充電座、電動感應式尾門、全景式電動玻璃天窗、駕駛座 10 向電動調整座椅，同時前 / 後座閱讀燈也採用傳統燈泡 (GLT-B 為 LED)，取消的配備僅有部分的電子式豪華科技配備，基礎型的必要配備如雙區恆溫、一體式觸控面板、SBW 電子按鍵排檔、皮質座椅等一概不缺。
值得一提的是，油耗上因規格與配備不同造成車重的差異，車重較重者 GLT-B (1,566kg) 平均油耗為 15.2km/L、GLT-A (1,521kg) 則為 15.7km/L。總結來說，以兩者的配備表現來看，GLT-B 較 GLT-A 多出 9 萬元的價差，擁有更加豐富的享受，倘若購車時的預算充足，相當建議直接攻頂來擁有最完整的配備，當然購車仍是以日常需求為主，一切端看實際需求為主，才可得知最適合的選擇。
GLT-A 取消駕駛座 10 向電動調整座椅，改以手動方式調整。
GLT-A 取消全景天窗。
GLT-A 取消 Qi 無線充電座，採用開放式凹槽設計。
GLT-A 取消電動尾門。