自帶發電的油電精靈 Honda Fit e:HEV 試駕

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新在哪裡?
●Fit 車系首次於國內引進油電動力
●多款油電專屬配置，如 BSI 盲點系統、膝部氣囊、Smart Entry 智慧型車門起閉系統、Walk-Away Lock 離開自動上鎖、水箱護罩微笑鍍鉻飾條/車尾銘牌等。
●提供冰河白內裝顏色選配 (加價 1.2 萬元)
●平均油耗 26.9km/L，市區油耗 39.57km/L
Honda Fit e:HEV 外觀相較於汽油版本幾乎無差異性，僅有部分細節搭載專屬配備來強調油電的身分，如在車頭水箱罩下緣加入微笑曲線鍍鉻飾條，車頭與車尾的廠徽底部新增科技藍點綴，同時尾門右下方也新增 e:HEV 銘牌標示，都是在外觀上最容易辨別出與汽油版不同的特徵。其餘配備包含 Full LED 頭燈、16 吋雙色切削鋁圈等配置全車系都是一致。
車身尺碼部分，長寬高分別是 4,045mm x 1,695mm 1,535mm，軸距為 2,530mm。
全車系採用全 LED 頭燈組。
半罩式水箱護罩下緣新增微笑曲線鍍鉻飾條點綴。
e:HEV 車型標配 Smart Entry 摸門解鎖功能，攜帶鑰匙離車後也會自動上鎖車門。
16 吋雙色切削鋁圈相當搶眼，原廠配胎選用 Dunlop EC330，尺碼為 185/55R16。
全車廠徽底部新增科技藍點綴。第四代 Fit 強調日式簡約舒適的氛圍，大量以水平線條鋪陳，無遮光罩設計使得中控台上方相當平整。而車內在細節方面也可以看出原廠透過座椅縫線、白色飾蓋、雙幅式皮質方向盤來強化質感。本次試駕的 e:HEV 更有專屬的冰河白的內裝供選配，包含座椅、車門飾板都改以白色材質呈現，不過試駕時適逢下雨天，沾染水氣與泥沙的鞋子、隨身物品進入車內時，污痕則較容易顯現，相當考驗後續使用時的耐髒程度。
而在配備方面，四代 Fit 首度配備了 7 吋全液晶儀表板，e:HEV 也較汽油版新增油電能源監測的介面與 EV Ready 提醒燈號，並配有 8 吋多媒體系統，以及電子手剎車、Brake Hold 等科技配備，不過三代觸控式空調面版在這次則改為實體旋鈕控制。另外國產版的 Fit 座椅同步採用與日規相同的新一代 G-Frame 人體工學座椅，表面以織布材質搭配側邊的皮質包覆，內部的泡棉結構能穩固身體，回饋感相當舒適。
四代 Fit 首度配備了 7 吋全液晶儀表板，e:HEV 也較汽油版新增油電能源監測的介面與 EV Ready 提醒燈號。
EV Ready 燈號提醒駕駛正在啟動當中。
8 吋多媒體系統支援 Apple CarPlay 與 Android Auto 手機連結功能。
排檔感維持傳統機械操作，並未因為加入油電系統而改採電子式操作。
紅色光源的 POWER 啟閉鍵向來是 Honda 車款的特色。
電子手剎車與 Brake Hold 功能不僅是車系首見，在同級當中更是翹楚。
G-Frame 人體工學座椅，表面以織布材質搭配側邊的皮質包覆，內部的泡棉結構能穩固身體，回饋柔軟相當舒適。
e:HEV 擁有專屬的冰河白的內裝供選配，包含座椅、車門飾板都改以白色材質呈現，營造出相當明亮的氛圍，不過實際體驗相當考驗後續使用的耐汙程度。
後座空間表現一如以往優異，其腳步空間媲美 C-Segment 中型房車，座椅包覆性也較舊款優異許多。
原廠尚未公布行李廂容積表現，但油電車型後軸上方略微凸起，平整度不如汽油版本，但 6/4 比例後座傾倒也有不俗的平整化表現。主動安全系統部分，國產 FIT全車系標準搭載 Honda SENSING，包含 ACC 主動式車距調節定速巡航系統、CMBS 碰撞緩解煞車系統、FCW 前方碰撞預警系統、LKAS 車道維持系統、LDW 車道偏移警示系統、RDM 車道偏移抑制系統與 AHB 遠光燈自動切換系統。但囿於市場產品設定的緣故，ACC 並無搭載 LSF 低速跟車功能，等同於沒有全速域功能。另外本次的 e:HEV 油電版再提供膝部氣囊，使得全車氣囊達到 7 具的水準，搭配 BSI 盲點偵測系統提供更完善的安全防護。
動力部分，Fit e:HEV 採用 1.5 升 Atkitson 循環 DOHC i-VTEC 引擎搭配電動馬達和鋰電池組所組成的油電系統，電動馬達輸出值為 109ps / 3,500 - 8,000rpm，最大扭力可達到 25.8kgm、汽油引擎輸出值為 98ps / 5,600 - 6,400rpm，提供 Hybrid 混合模式、EV 純電模式、Engine 高速巡航模式共三種駕駛模式，整組油電系統驅動方式以電能為主，較其他品牌以引擎驅動為主的認知有所不同，也造就出 26.9km/L 優異平均油耗表現，而市區行駛的油耗數字更達到驚人的 39.57km/L，試駕當天在不刻意的情況下，行駛於台中市區儀表上的實測數據也大多在 30km/L 以上，省油程度可見一班。
由於 e:HEV 是電力優先的架構，0-80km/h 之間主要以馬達行駛，因此發動車輛後在電量充足的狀態下引擎並不會立刻發動。於市區低速遊走時，在 EV 純電行駛模式下其油門輕巧、起步力道十足，超過 50km/h 再加速能力也頗優異，有著如同純電車般牽引力道，加上較汽油版更優異的隔音工程，整體駕馭感受相當愜意，以此類的掀背車款來說，動力表現在水準之上。進入高速的路段時，e:HEV 系統會適時監測車輛的巡航狀態切換引擎驅動車輛進入 Engine 高速巡航模式，不過囿於基本上引擎大多數是以發電機的角色居多，即便有聽到引擎運轉的聲浪，但實際引擎轉速可能不高。
簡單來說，與最常見的以引擎驅動的 Toyota 油電車款比較，由於 Fit e:HEV 車輛啟動後大部分時間都是靠著電動馬達驅動，引擎是提供給電池供電，所以在加速感、動力輸出反應都呈現與經濟取向的複合動力有著截然不同的感受，等同於駕駛一台電動車，也可視為自帶發電、無需充電的 PHEV 車款。
第四代 Honda Fit 以更摩登俏皮外型、細節提升的內裝設計與豐富的安全科技配置，讓消費者再次見識到 Fit 的進化。而首度在台推出的 e:HEV 車型，透過趨近於電動車駕馭感受的配置，讓在節能之餘還保有一定的操控樂趣，雖然說日系車一貫舒適的本質還是沒有變，但仍造就出與傳統 Hybrid 對手不一樣的定位。而在正式價格落定後，與汽油版 5 萬元的價差卻能享受更先進的駕駛動力科技，更確立了本車成為 Honda 邁入電能化階段的銷售主力地位。