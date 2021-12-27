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追加入門油電車型　2022 年式 Toyota Probox 預告登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-12-27 11:55:40

Toyota 日前宣布將針對旗下於日本市場販售的輕型商用車 Probox 進行新年式產品更新，預計在 2022 年 1 月開始販售。新年式 Probox 針對油電車型方面追加入門的 GX 版本，以提供客戶更實惠的新選擇，售價上 Probox 全車系為 1,491,000 日元~2,014,000 日元 ( GX：1,790,000 日元)。

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這次主要改良的地方在於除 GX 車型之外，其餘車型全數將充電插座 (AC100V/100W) 列為標準配備，而 GX 車型則配有雙前座電動車窗、電動收折後視鏡與防紫外線後窗玻璃等配備。

在配備方面，Toyota 已於 2018 年經過大幅度更動，主力銷售車款 Hybrid 車型具備恆溫空調、座椅加熱功能 (副駕為選配)，並於駕駛座側邊安置了多功能配件座，可放置智慧型手機或筆記本等需求，同時車內也新增 USB 插孔以滿足日常工作使用。當然在安全表現上 Toyota Safety Sense 系統也成為全車系標配，包含 PCS 預防碰撞系統、LDW 車道偏移警示、AHB 自動遠光燈調整及晶片防盜系統等。

動力系統方面，Probox 提供 1.3 升 1NR-FE 引擎與 1.5升 1NZ-FXE 引擎搭配電動馬達組成的油電系統，後者做為目前 Probox 的銷售主力，引擎最大輸出可發揮 74ps/4,800rpm 最大馬力以及 111Nm / 3,600~4,400rpm 最大扭力；電動馬逹可以輸出 61ps 與 169Nm，綜效油耗表現於 JC08 模式下可達到 27.8km/L 的卓越成績。

Toyota Probox 為 Toyota 在日本市場所推出的廂式輕型商用車，目前已發展兩個世代，而現行代號 PX160 的二代車型近年也隨著消費者使用型態逐步更新配備，讓商用車也能有優異的油耗與安全性表現。

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