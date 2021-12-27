新台幣 411 萬元起　Porsche Taycan Cross Turismo 正式在台亮相

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外觀方面，Taycan Turismo 承襲 2018 年日內瓦車展登場的 Mission E Cross Turismo 輪廓，擁有 Porsche 品牌一貫的 flyline 流線造型，但增加了後半部的狹長空間，車頂配置行李架，車身四周配置兼具導流與防刮功能的越野套件。Porsche 也同步推出專屬車後自行車架，最高可搭載 3 輛自行車，即便搭載自行車也可自由開啟尾門。
內裝方面，Taycan Turismo 承襲 Taycan 跑房車的基本架構，採用獨立曲面設計儀錶板，配備 10.9 吋資訊娛樂顯示幕，乘客座也可選配顯示幕，但在後座增加 47mm 頭部空間，並將最高置物容積提昇至 1,200 公升。
動力配置方面，Taycan Cross Turismo 採用 800V 電池技術，搭載輸出功率達 93.4kwh 的高性能升級電池系統 Performance Battery Plus，在性能部分，Taycan 4 Cross Turismo 的最大功率為 380ps，在超增壓搭配起跑控制 (Launch Control) 時可達 476ps，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 5.1 秒完成，極速達到 220km/h，在 WLTP 標準下的續航里程為 389~456 公里；至於 Taycan 4S Cross Turismo 的最大功率為 490ps，在超增壓搭配起跑控制 (Launch Control) 時可達 571ps，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 4.1 秒完成，極速達到 240km/h，在 WLTP 標準下的續航里程為 388~452 公里。
底盤方面，Taycan Cross Turismo 搭載高科技底盤、主動式氣壓懸載系統及四輪驅動，並提供 Gravel (碎石) 行駛模式來提供更良好的非舖裝道路行駛能力，車主還可選配越野設計套件（Offroad Design Package) 使最低距地高提昇最高 30mm。
Taycan 車系自 2019 年底發表後，獲得消費者的歡迎，2020 年共交出 2 萬輛新車，今年 3 月新增 Cross Turismo 跨界旅行車後，帶來更豐富的選擇，相信可吸引更多準車主的目光。