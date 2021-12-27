安全、舒適與效能升級　Fuso 六期全車系正式在台上市

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左起裕益汽車陳振賢總經理、DTAT Harald 財務長、DTAT 林純姬董事長、DTAT 王立山執行長、DTAT 殷見萍產品行銷暨總監、DTAT 陳鴻基營運長，共同見證 Fuso 六期全車系正式上市。Canter 車系部分，本次增加 7.9 噸選項，8.55 噸車型新增 4.3 米超長軸底盤選項，動力採用排氣量 2,998cc 的 4P10 引擎，3.5 噸可輸出 130ps 最大馬力及 35.7kg-m 峰值扭力，5 噸可輸出 150ps 最大馬力及 40.8kg-m 峰值扭力，6.5 噸以上可輸出 175ps 最大馬力及 43.8kg-m 峰值扭力。內裝則換上新款儀錶，3.5 噸以上升級 7 吋整合式視野輔助系統。
Fighter 車系部分，本次新增 13.5 噸選項，座椅椅面自不織布改為皮質，方向盤換上具備快速功能鍵與撥桿開關的新版本，配備增加感應雨刷及注意力輔助功能，也增加氣墊式樣懸吊車型，動力沿用 6M60 引擎。
Super Great 車系部分，在外觀換上全新水箱罩與頭燈，車色在白色外新增銀紫色，動力採用 OM470 柴油引擎，導入 BlueTEC 後處理技術，最大馬力自五期的 401ps 提升 13% 至 455ps，峰值扭力則自 204kg-m 提升至 224kg-m，且排量減少 1,291cc 以節省稅金，搭配 ShiftPilot 6 速自手排變速箱，支援 EcoRoll 節能/蠕行/脫困模式。內裝則改採海灣造型中控台，車高提供 3,200mm 與 3,320mm 選項，新增的標準車頂門把離地 183 公分高。此外也增加氣墊式後懸吊車型 (四顆)。
安全防護方面，Fuso 六期新車導入 LDWS 車道偏移警示系統 (3.5 噸除外)、AEBS 主動式煞車輔助 (3.5 噸除外)、ESS 緊急煞車警示系統、PCA 車距控制系統及 IHC 智慧頭燈，還可選配 ASGA 主動式側邊警示系統。
Fuso 品牌進入國內市場已有超過 60 年的時間，2017 年台灣戴姆勒亞洲商車開始經營後，透過推出 Fuso Hero、高速公路安檢及安駕訓練等活動來強化與市場的互動性，如今一口氣帶來六期全系列新車，透過安全、舒適與效能的升級，有望持續獲得業者的青睞。