行駛間遊玩遊戲易分心　美國交通局調查 58 萬輛 Tesla

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NHTSA 表示，總計調查了 2017 年~ 2022 年間生產的 Model 3、Model S、Model X 和 Model Y 等共計約 58 萬輛，若配有 Passenger Play 遊戲功能，將針對該車輛的使用頻率和使用場景來進行評估。其實早在 2013 年，NHTSA 早已根據車輛安全法，指出車輛所搭載的電子設備，其媒體功能不能夠影響駕駛在開車時的注意力。
據了解，Tesla 車載遊戲的數量已達到 20 多種，Elon Musk 更在今年宣稱新款 Model S 的車機處理器效率直逼家用主機，可遊玩市面上的高端畫質遊戲。不過對應安全性考量，Tesla 車上也有警告標示，明確指出汽車行駛時遊戲的功能只針對乘客開放，也就是遊戲啟動時會要求確認玩家是乘客才可以遊玩。但 NHTSA 表示，"Passenger Play"自 2020 年 12 月以來一直以來都可以在行駛時使用，在此之前只有車輛靜止時才能啟動遊戲，也就是說駕駛只需按下確認按鈕，就可以在開車時進行遊戲了。
有鑑於此，據美國聯合通訊社最新的報導，Tesla 將透過線上更新的方式，恢復"Passenger Play"的鎖定功能，在車輛行駛時將無法使用。隨著智能移動化的技術普及，越來越多的車廠將遊戲、購物、看電影等娛樂應用在車用主機上，讓生活娛樂延伸到車輛上，不過在講求娛樂之時，也不要忘記車輛身為移動載具的本職，安全第一才是最高原則。