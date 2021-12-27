Toyota Corolla Cross No.041 ---- 油箱蓋設計

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Toyota 原廠建議使用辛烷值 92 以上之無鉛汽油，經濟部能源局公布其平均油耗為 14.5km/L ，以 47 公升的油箱容量來推估，每加滿一桶 92 無鉛汽油約可行駛接近 700 公里。不過，以一般實際使用的道路環境來說，經過長測下來每一桶油在市區行駛大約有 300 多公里的續航表現，若加上高速行駛，則可再提升約莫 100 公里的續航里程。
Corolla Cross 的油孔蓋與大多數的主流國產、日系車相同，設置於左後葉子版上，加油時必須透過駕駛座左側下方拉柄解除油箱蓋鎖定，與 Kuga 所使用 EasyFuel 免開蓋加油系統不相同。車輛熄火後必須至車側手動拉開油箱蓋，並轉開內部塑膠蓋，欲拆下油箱蓋以逆時針轉動，轉開油箱蓋可將其掛放在加油蓋的背面。
油箱蓋可將其掛放在加油蓋的背面。
雖然市面上的車種油箱蓋設計大同小異，油箱蓋位於左側也較容易面臨排隊加油的情況，但其實對於駕駛人來說，下車直接向後走就可以直接操作，不必要繞行到車輛另一側才能進行加油的動作，整體使用上是更為便利的。
Corolla Cross 油孔蓋必須至車側手動拉起。
本週使用方面，因行駛里程累積速度較為緩慢，上回加滿後油量尚未用盡，以致於暫時無油耗表現數字可分享，日後添加燃油並完成計算後，再於下回分享。