Citroën C5 Aircross No.007 ---- 上下車容易嗎？

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本站實測 C5 Aircross 前門最大開啟角度約為 65.4 度，後門最大開啟角度約為 64.9 度，對於上下車來說可創造足夠的移動空間，而前門在 B 柱附近的輪廓方正，後門框在接近 C 柱處也特別向後延伸，改善後座乘客上下車時的頭部空間。上下車時首先面對的便是車門最大開啟角度，以 C5 Aircross 而言，本站實測前門最大開啟角度約為 65.4 度，後門最大開啟角度約為 64.9 度，對於上、下車來說可創造足夠的移動空間，而前門在 B 柱附近的輪廓方正，後門框在接近 C 柱處也稍微向後延伸，改善後座乘客上下車時的頭部空間。
C5 Aircross 採用全包覆式車門設計，在鈑金下方透過塑料溝槽的設計，不僅可避免門檻內部遭外部髒污沾染而弄髒鞋褲，還可讓外觀更具整體性。本站前門檻的距地高約為 42 公分，與另一輛長測車輛 Corolla Cross 相仿，在登車時需稍向上移動。車門設計上，C5 Aircross 屬於全包覆式，在鈑金下方透過塑料溝槽的設計，不僅可避免門檻內部遭外部髒污沾染而弄髒鞋褲，還可讓外觀更具整體性。本站前門檻的距地高約為 42 公分，與另一輛長測車輛 Corolla Cross 相仿，在登車時需稍向上移動，後門檻距地高與前門接近，但低於 Corolla Cross 而使後座乘客上下車更為輕鬆，且不若 Kuga ST-Line 因配備 ST-Line 運動化側裙而外擴的造型而需特別留意腳部。
C5 Aircross 的後門同樣採用全包覆式設計，門檻距地高與前門接近，但低於 Corolla Cross 而使後座乘客上下車更為輕鬆，且不若 Kuga ST-Line 因配備 ST-Line 運動化側裙而外擴的造型而需特別留意腳部。整體來說 C5 Aircross 受惠於全包覆式車門設計、可接受的門檻距地高與方正的門框頭部區域，使上、下車對於成年人士不算困難，若是兒童則需費較大力氣進入。此外經過約 2 個月的使用，發現 C5 Aircross 的車門外部造型因線條設計而偏圓，在周圍擁擠時容易與預期的位置稍有落差而不慎碰到，在習慣後則不難避免。
C5 Aircross 的後門框在接近 C 柱處稍微向後延伸，使乘客在上下車時無需將頭刻意往前，而是以較為自然的方式坐入車內。本週使用情形方面，C5 Aircross 自前一次加滿 95 Plus 無鉛汽油後，主要均由小七哥本人在台北市區駕駛，作為日常代步、通勤及公務往返等用途，因里程較短而在截稿前尚未再度加油，故本次無平均油耗資訊可分享，待日後有加油時，便會於長期測試文章中揭露，敬請期待。