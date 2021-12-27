與 Suzuki Alto 換標而來　第 8 代 Mazda Carol 全新入門輕型車新登場

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Mazda Carol 車系可以追溯至 1960 年代，是早期進軍輕型乘用車市場相當重要的戰略車款，不過在停產多年後，Carol 已經轉型為輕型三門掀背車設定，並與 Suzuki 成為合作關係，與 Alto 車系有著相當深的血緣。此次新發表的 Carol 與 Suzuki Alto 看起來如出一轍，僅在水箱護罩上取消鍍鉻飾條並換上 Mazda 廠徽來區別兩者身分，其餘硬體規格全數相同，車身尺碼也一致，維持 3,395mm x 1,475mm x 1,525mm (長 x 寬 x 高)，軸距 2,460mm 的表現。
全車系共分為 GL、Hybrid GS 和 Hybrid GX 三個等級，GL 配備 660cc 三缸引擎，最大馬力為 48hp，配備 CVT 變速箱搭配前驅或者四驅設定。Hybrid 車型則增加一組 1.9kW 的馬達與鋰電池組，最佳平均油耗可達 27.7km/L。
配備方面以此類的輕型入門車自然是實用取向，大量採用硬質塑膠鋪陳，並取消 Alto 提供的 7 吋多媒體螢幕，不過多處的開放式儲物空間日常使用上倒也沒有問題。安全配備方面也提供 6 顆安全氣囊以及基本的 ADAS，包括雙攝影鏡頭剎車輔助系統、車道偏移警示、遠光燈輔助和倒車剎車輔助等。
Mazda Carol 預計 2022 年 1 月中旬開始在日本上市，起價從 998,800 日元到 1,303,500 日元之間，與同等級的 Suzuki Alto 混合動力車型相當，而此類級距的輕型車也僅能在日本或者特定的右駕市場販售，未有機率引進國內市場。