全新電動概念車　Lexus LF-Z Concept 限時於品牌概念店展出中

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從車名來看，LF 代表 Lexus Future (Lexus 未來)，而 Z 則代表 zero emission (零排放)，預告品牌未來發展走向。外觀方面，LF-Z Electricied 概念車將紡錘式水箱罩向下移動，使引擎蓋前端線條更向車頭集中，水箱罩表面看來十分平整，似乎象徵其動力會以電動馬達為主，頭燈造型仍以 L 型光條構成，車側採用隱藏式門把，也支援手機數位鑰匙，車尾採用時下流行的橫置式 LED 尾燈，並將 Lexus 廠徽改以一字排開的設計取代，行李廂蓋後端融入小鴨尾造型，保險桿下方具備大型擴散器。
內裝方面，LF-Z Electricied 概念車運用 "Tazuna" (日文指「純粹」) 理念創造出符合電動車世代的鋪陳，中控台具有駕駛導向設計，非真圓式方向盤整合全車多樣功能的操控機能，前擋風玻璃配備擴增實境抬頭顯示器，儀錶板以多組螢幕構成，加速踏板中加入快轉圖案，減速踏板則為停止圖案，座艙內更以大量的氣氛燈、大面積的玻璃車頂及 AI 人工智慧互動介面等，創造出未來感，此外也配備 Mark Levinson 音響。
動力配置方面，LF-Z Electricied 概念車採用 "Lexus Driving Signature" 理念開發，原廠宣稱可將整車電能驅動系統與動態操駕回饋調校至最佳化的程度，搭載最大馬力 400kW、峰值扭力 700Nm 的電動馬達，輔以 DIRECT4 四輪驅動控制技術，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 3 秒完成，極速達到 200km/h，搭配最大容量 90kWh 的水冷式鋰電池，具備 WLTP 標準下 600 公里的最高續航里程，還可對應 150kW 充電功率。
Lexus 預計在 2025 年前將 LF-Z Electricied 概念車量產化，並推出 20 款全新或強化的產品，包含至少 10 款純電、插電式油電或一般油電等動力，逐步實現品牌轉型電動化的願景，目前和泰汽車在國內已陸續推出 UX 300e 純電動車、NX 450h+ 插電式複合動力車及一系列 Hybrid 油電複合動力車款，讓消費者感受電動化的駕馭體驗。