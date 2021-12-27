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勞動部中高齡者的職務再設計創意競賽 中華汽車獲全國第一

▲ 勞動部中高齡者的職務再設計創意競賽 中華汽車獲全國第一
▲ 勞動部中高齡者的職務再設計創意競賽 中華汽車獲全國第一

2GameSome - 有車賞

2021-12-27 14:25:00

為打造友善身心障礙者及中高齡者的職場環境，推廣職務再設計服務，勞動部每2年辦理職務再設計創意競賽。日前該競賽舉辦第七屆頒獎典禮，今年度中華汽車再次脫穎而出；其中車熔課鈑件取拿省力及安全提升改善榮獲全國第一名，乘裝課頂蓬補熱熔膠手部按壓疲勞度低減改善獲得佳作。

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2015 年中華汽車第一次參加勞動部職務再設計競賽就勇奪冠軍，之後每屆均參與並獲獎。中華汽車楊梅廠廠長陳清棋表示，「職務再設計，是中華汽車一直在做的事，我們鼓勵同仁從工作中發現問題、自主提案，讓工廠持續朝人性化生產推進，這些提案全是同仁無價的巧思，同仁運用磁力、重力、槓桿原理等，與公司共創友善又人性化的職場。而公司也相當支持同仁組隊參與職務再設計創意競賽，透過比賽過程，讓改善方案更精益求精。」

中華汽車創立 50 多年，因台灣人口結構逐漸邁入高齡化，且員工留任率高，員工平均年齡達 43.4 歲，20 年以上資歷的員工近 45%，年齡 51 歲以上的員工約占 33%，因此中高齡員工職業生涯延長與退休生活規劃，成為中華汽車在意的議題。陳廠長指出，「如何協助老員工排除工作障礙，是公司的責任」；2021 年，楊梅廠落實了 400 件以上改善提案，減少負重 600 公噸、減少彎腰 15 萬次、減少步行 50 萬步，逐步協助同仁減輕職場工作疲勞度，達到延長工作年齡的目的。

中高齡人力資源發展政策 推動「中華三【零】長青啟航計畫」

2012 年起中華汽車推動「中華三【零】長青啟航計畫」，以「職場【零】障礙、健康【零】負擔、發展【零】極限」為中高齡人力資源發展政策，配合『多元發展培育、完整健康照護、紓壓樂活促動、職場人因管理、工作職涯再造』等五大措施，促動中高齡人才延伸職涯舞台、共創個人及企業價值。在楊梅工廠的部份，先後導入 AGV 無人搬運機、Robot 自動化系統，同時推行人因工程改善，去除生產作業中不符合人體工學之作業如荷重、彎腰、步行等動作，使同仁作業更簡單、容易、省力，提升工作效率與品質穩定性。

此外，針對中高齡人才具有豐富的專業經驗與智慧，讓人才能有舞台持續發揮其專業價值，中華汽車於 2012 年成立睿華國際管理顧問公司，透過引導及培訓的方式訓練使員工成為專業領域相關顧問，提供企業客製化的培訓課程、顧問輔導規劃服務。廠內目前約有 32 位具備不同領域專業之同仁兼任睿華講師，提供員工未來職涯發展多元化選擇。

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