Lexus Electrified 品牌概念店專屬試乘活動 體驗電動化車款駕馭感受
為了讓更多喜愛 Lexus 的車迷體驗電動化車款之全新動力與駕馭樂趣，自 2021 年 12 月 27 日至 2022 年 1 月 23 日於品牌概念店作為活動地點，展開試乘體驗活動，提供 UX 300e（BEV）、NX 450h+（PHEV）與NX 350h(HEV)三款話題車款，敬邀您盡情享受駕馭的快感！
2GameSome - 有車賞
2021-12-27 14:25:00
Lexus 繼今年推出首台 BEV 電動車 UX 300e 後，甫於 12 月 20 日發表的豪華休旅 NX 車型，以品牌首款 PHEV 插電式油電複合動力 NX 450h+，提供絕佳的純電續航表現與極具爆發力的馬力輸出；此外，同為電動化一環的 NX 350h HEV 油電複合動力車也在油耗與駕馭感受上大幅進化，讓 Lexus 朝全面電動化的時代邁向一大步，完整了 Electrified 車款布局。
專屬試乘活動將於「LEXUS ELECTRIFIED 品牌概念店」舉辦，融合時尚及高科技元素，打造包含知名餐飲、Lexus 精品等複合式概念店，希望能更貼近消費大眾，傳遞 Lexus Electrified 品牌概念及未來願景。參加試乘者不僅可免費體驗車款動態魅力，體驗完畢只要現場完成資料填寫，即可享有 Lexus 精品一份與飲料一杯，邀請即刻上專屬活動網站lexus.com.tw/electrified_testdrive/index.aspx#/了解更多或立即報名。