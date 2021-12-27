1.6L、2.0L 雙動力選擇　DFSK D71 Plus / D72 Plus 正式於中國大陸上市

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D71 Plus 為單廂式貨車，D72 Plus 則為雙廂式貨車，在外觀部分均擁有大面積單柵式水箱罩，車側採用明顯的鈑金線條，D71 Plus 的車身長寬高分別是 5,990x1,870x2,040 (mm)，貨台長寬高分別是 3,700x1,770x370 (mm)，D72 Plus 的車身長寬高分別是 5,990x1,870x2,060 (mm)，貨台長寬高則分別是 3,000x1,770x370 (mm)。
內裝方面，D71 Plus 及 D72 Plus 搭載駕駛導向儀錶台，座椅採用紫黑雙色搭配橘色線條皮質包覆式樣，車內配備前門電動窗、遙控鑰匙暨中控鎖、駕駛座椅 4 向調整功能，高階車型升級多功能方向盤、中控台 10 吋多媒體觸控螢幕、倒車顯影、行車記錄器、冷暖空調、GPS 衛星導航及車連網功能。
動力配置方面，D71 Plus 及 D72 Plus 均提供採用符合國六 B 排放規範的 1.6 升 SFG16G 或 2.0 升 SFG20B 直列 4 缸自然進氣汽油引擎搭配 5 速手排變速箱及後輪驅動，其中 1.6 升可輸出約 120.7hp 最大馬力及 158Nm 峰值扭力，2.0 升可輸出約 140.8hp 最大馬力及 200Nm 峰值扭力。
底盤方面，D71 Plus 及 D72 Plus 均採用前六片縱置鋼板彈簧非獨立懸吊，搭配後七+六片縱置鋼板彈簧非獨立懸吊系統，輪胎規格為 185R14 LT 6PR，後軸為雙排輪胎，轉向系統具備電子動力輔助功能。
國內市場方面，DFSK 總代理合同興攜手具備重車組裝經驗的台塑汽車，共同與原廠合作開發，針對國人需求，推出一廂半穩發、雙廂大穩發 S2.5t 及單廂金穩發 S2.5t 共 3 款國產商用車。