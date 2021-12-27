每日健康／
堅持美感專注成果，改變患者人生的植髮名醫──沈彥廷醫師專訪
從小熱愛藝術與美學 幫媽媽割雙眼皮「當母親節禮物」
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「我們家是南部家庭，比較傳統，爸爸媽媽做醫生，會希望小朋友以後也走這條路，一來能夠救人，二來工作穩定，職業比較受尊敬。」原來，沈彥廷醫師一家三代有超過20名醫師，表妹表弟、大舅二舅都是各科醫生。過年時圍爐的飯桌上，儼然變成醫學院會議現場。
不過，醫學系這麼多科別，為何選擇整形外科？
「外科需要動手術，我覺得自己手藝不錯，加上整形外科需要美感，讓手術成果更好看、更美，恰好我從小喜歡藝術，可以運用自己的美感在助人的技藝上。」沈彥廷醫師說。
後來，順利通過專業外科醫師訓練，又累積從小培養的細膩美感，連以前排斥醫美手術的母親，也成為沈彥廷醫師的服務對象。
「畢竟年紀大了，眼皮會開始鬆弛，我媽一直等到我當上整形外科醫師，才願意讓我幫她動手術，或許她比較相信自己兒子的技術吧，也算是送她的母親節禮物。」沈彥廷醫師笑說。
照顧氣爆年輕患者 協助他們重建人生
一般人聽見整形外科，聯想到的不外乎是整形手術、醫美治療，以及明星們完美均衡的體態顏值，充滿各式各樣光鮮亮麗的想像。
「民眾可能以為，整形外科就是負責整形、醫美，幫助服務對象變漂亮。其實整形外科醫師最根本的訓練，是各種疾病創傷後的『重建手術』，這是瞭解人體構造與組織的基礎。」沈彥廷醫師說，整形重建包括口腔癌重建、乳房重建、燒燙傷重建、顏面骨折重建。要面對的是發生「災難」後的重建工程。
許多人人生最艱困的一役，都是整形外科醫師與他們並肩同行。
「高雄氣爆發生時，我接手照顧3個年輕個案，他們燒傷面積接近50%，必須住加護病房，經過2、3次清創補皮才順利出院。之後回到診間，持續追蹤疤痕治療，建立起很好的醫病關係，我也幫助他們盡快回到職場，恢復正常生活。」沈彥廷醫師說。
話語雖輕描淡寫，但是對患者而言，整形外科醫師重建的不只是外貌，更重建了他們的人生。
沈彥廷醫師表示，克服訓練階段的種種磨練，才能夠成為獨立完成手術，成功幫助服務對象的整形外科醫師。
整形外科磨練難度高 跑健身房舒壓克服挑戰
更鮮為人知的是，整形外科醫師訓練的難度極高，最後兩年更要通過「顯微重建」訓練，這是可運用於口腔癌、乳癌重建的外科方式，在顯微鏡下縫合微血管，極大考驗耐心與靈巧度。「剛開始訓練時需要花很多力氣，還會被學長虧。」沈彥廷醫師說。
「我覺得人就是，在極大壓力之下，才能夠進步神速。回想最後兩年每天手術完，我就固定跑健身房，用運動抒解壓力。不斷提醒自己，哪邊應該注意忘了注意，哪邊應該小心忘了小心。」他說，克服這些磨練，才能夠成為獨立完成手術，成功幫助服務對象的整形外科醫師。
「大部份住院醫師，都是最後兩年壓力最大，會有很多挫折等著他，不是當事人，甚至很難體會。但是只要能從失敗中學習，未來就能繼續進步。你才能夠從助手能成主刀，我帶學生們時，都這樣告訴他們。」沈彥廷醫師說。
專精植髮手術 用美感與專注幫服務對象完成夢想
除了外科重建，沈彥廷醫師最為人知的，就是專精植髮手術。他說，教學醫院每位醫師都有專長領域，他經常到韓國各地進修、學習，燃起對植髮手術的熱情，將最新的治療技術與觀念，從韓國帶回台灣。才發現，受禿頭困擾的族群遠比想像中更多。
「台灣禿頭問題愈來愈年輕，7、8成的男生都面臨掉髮困擾，而女性除了臉型外貌，也愈來愈在乎頭髮健康。」沈彥廷醫師說，植髮治療的市場需求，正一年一年逐步走揚，更有明顯年輕化的趨勢。
「其實，我碰過很多高中畢業，或是才正要踏入大學，就已經嚴重雄性禿的男生，而且是嚴重的第3期、第4期。大部份來做手術時，都還沒有女朋友。經過手術治療後，整體外貌變得更年輕。後來很多個案來跟我說，醫師，我交到女朋友了，有的還結婚了。」沈彥廷醫師笑說。
植髮手術有時不只改善外觀，也讓人重拾失落的自信心。沈彥廷醫師說，有位中年父親特定來看門診，不是為了治療禿頭，而是為了改變「鬢角」形狀。原來他長期因鬢角而感到自卑，「他希望接受手術，鬢角長好之後，可以很有自信的把女兒嫁出去，我們也幫他完成了這個夢想。」沈彥廷醫師說。
執著熱愛事物 上班種植頭髮下班種植栽
平日忙於看診與植髮手術，私下最大的興趣之一是畫畫，最崇拜的藝術家正是精通解剖學的達文西。他說，本來想當畫家或室內設計師，現在工作之餘就是沉浸在繪畫、雕塑、手工藝，近期也開始熱衷於植栽。
「平常在醫院種植頭髮，下班回家種植栽。做這些事的時候，我覺得這就是我喜歡的事，一埋頭能不眠不休好幾小時，執著在喜歡的事物上。」
專注、執著的個性，也是植髮手術得以盡善盡美的關鍵。原來，植髮手術非常需要耐心與注意力，往往一場手術要耗費6-8小時以上。「如果1-2小時就沒有耐心做同樣的事，可能沒辦法專精在植髮手術上，這也是我跟其他人不一樣的地方。我是處女座的。」沈彥廷醫師笑說。
將理想拉回現實 美感來自最適當的調整
每天面對形形色色的客人，總有不少對他充滿「少年感」的顏質驚呼讚嘆，卻也變成看診時的某種困擾。「最常聽到就是，醫師你好年輕喔，醫師你好帥。我有時就會內心有OS，這是真的稱讚我很年輕很帥，還是擔心我沒經驗？」沈彥廷笑說。
整形外科另一個常見困擾，則來自大眾對「整形醫學」的誤解。不少服務對象帶著名模照片，指名想要整形成某某某。這些過度不切實際的要求，往往讓整形外科醫師啼笑不得。「有時候，除非換一張臉，不然你很難變得像誰。」沈彥廷醫師說。
「所以，整形外科醫師很需要美感修養，讓服務對象知道什麼樣的五官、比例才是好看和協調。我們的職責，是將理想拉回現實，依據條件的原始比例，進行最好的調整。」沈彥廷醫師說。
手術改變個案人生 是最大成就感來源
疫情以來，遠距視訊變成了許多人的互動模式，也讓更多人開始注重影像中的自己，關注顏值問題。沈彥廷醫師說，臉是最容易呈現在他人面前的部份，疫情後有意願接受微整形、進階手術的比例都有明顯增加。很多人為的是吸引工作機會，或是開展社交關係。也有人正面臨生活中的巨大轉變。
「很多人來到整形外科，可能是發生工作、婚姻、感情上的狀況，希望能夠有些改變。雖然以前說『相由心生』，現在透過外貌改變，自己變漂亮後，看到鏡子覺得心情愉快，自然而然人際關係有所改善。也看到很多失婚婦女，因此找到了更好的感情歸宿。」沈彥廷醫師說。
「對我現在而言，人生最大的意義，是客人做完手術後，回診時帶著非常愉悅的心情，這對整形外科醫師是最大的回饋。看到他們成功改變自己的人生，是我最大的成就感。」他說。
無論是重建、醫美或植髮，整形外科醫師的存在，原來是能夠讓客人更有自信能夠走向第二段人生，重新找回失去的希望。這份希望來自於美感，來自技術，來自沈彥廷醫師的堅持與執著。
▲沈彥廷醫師數年前參加「東西名人雜誌」慈善晚會，發揮精湛手工與創作長才，僅花2晚時間，運用水鑽、珍珠、金絲線、黑色羽毛、孔雀羽毛和壓克力顏料，打造出4件風格各異的面具。
沈彥廷醫師
經歷
．國立成功大學醫學系畢業
．大同醫院整形外科主任
．中華民國植髮醫學會理事
．私立高雄醫學院整形外科總醫師
．高雄市立大同醫院整形外科主治醫師
．韓國首爾心美眼 Shimmian Clinic 鼻整形進修
．韓國大田 TulBo hair clinic 植髮手術進修
．韓國首爾 Hanabi clinic 鼻整形進修
．韓國首爾 BIO clinic 眼整形進修
．韓國首爾 Mega Academy center 削骨進修
．中華民國植髮醫學會理事
．中華民國整形外科學會會員及專科醫師
．台灣外科醫學會會員及專科醫師
臨床專業
．雄性禿治療、雄性禿植髮、髮際線植髮
．雙眼皮、提眼瞼肌手術、眼袋手術
．結構式鼻整形、下巴整形、內視鏡前額拉皮
．美型植髮、疤痕植髮、白斑黑色素移植手術
．體雕抽脂手術、腹部整形手術
．自體脂肪填充
．乳房重建手術、隆乳手術
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