詮釋純電運動休旅　BMW iX 預告 12/30 正式在台發表

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BMW 總代理汎德今年 5 月展開純電動休旅車 iX 車系接單預購活動後，於 7 月份再度公布預售價格，宣布 xDrive40 為新台幣 316 萬元起及 xDrive50 為新台幣 386 萬元起，目前訂單數已經超過 300 張，首批最快將在明年 3 月才會交車。
國內引進的 iX 統一配備 Sport Package 運動化外觀套件，鮮明的車身輪廓融合了無窗框設計與隱藏式車門把手設計，展示出 BMW X 家族血緣的同時更顯前衛與科技，並且擁有與 X5 相仿的車長、X6 相近的車高、X7 接近的軸距，造就出 0.25Cd 優異的低風阻表現。車頭配置線條細長的 LED 頭燈組，水箱罩承襲直立式雙腎型設計，內部導入 Shy Tech 引擎科技，將攝影機與雷達等傳感系統設置於封閉式水箱罩內，表面若刮傷可在常溫 24 小時內或高溫 5 分鐘內自動修復。
iX 座艙採用橄欖葉天然真皮包覆內裝，搭配全新排檔座設計、水晶內裝套件、電控調節採光全景式玻璃車頂，以及結合 12.3 吋虛擬數位儀錶搭配 14.9 吋中控觸控螢幕的一體式曲面螢幕，配上 BMW iDrive 8 使用者介面與車況抬頭顯示器，亦支援智慧語音助理 2.0、ConnectedDrive 智慧互聯駕駛服務、RSU 遠端軟體更新與無線智慧型手機整合功能，帶來極具前衛與豪華的簡約風格，同時新車也支援 BMW 手機數位鑰匙 2.0 功能，藉由 Ultra-Wideband (UWB) 超寬頻技術，駕駛無需取出 iPhone 即可解鎖車門。
動力配置方面，iX 採用全新第五代 eDrvie 科技與 xDrive 智慧型可變四輪傳動系統，整合電動馬達、動力控制模組與變速系統，搭配鋰電池模組。xDrive40 搭載 76.6kWh 容量電池，可輸出 326hp 最大馬力及 630Nm 峰值扭力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 6.1 秒完成，WLTP 最高續航里程為 425 公里；xDrive50 搭載 111.5kWh 容量電池，可輸出 523hp 最大馬力及 765Nm 峰值扭力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 4.6 秒完成，WLTP 最高續航里程為 630 公里，最快約 10 分鐘可增加 150 公里續航里程，還具備與 Hans Zimmer 合作開發的電能聲浪。
隨著電動車逐漸成為車壇的顯學，iX 的推出也代表著 BMW 正式跨進豪華電動休旅車市場，在表達車輛朝向電動、創新與科技化的同時，亦保持原有特色，希望以個性、運動的風格挑戰對手。