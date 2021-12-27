全新 Civic Type-R、Stepwgn 及多款改裝車將現身　Honda 公布 2022 東京改裝車展參展陣容

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量產車方面，Honda 將推出全新第六代 Stepwgn 廂型車，包括標準的 Stepwgn Air、運動化的 Stepwgn Spada 及福祉車，動力方面將有標準的汽油引擎及 e:HEV 油電複合動力可選擇。
原型車方面，Honda 將帶來第十一代 Civic Type-R，目前偽裝車已完成德國紐柏林賽道測試，外觀換上厚實的葉子板，前保險桿兩側具有大型進氣孔設計，中央氣壩面積加大，水箱罩採用黑色網狀點綴，車側擁有專屬側裙，足踏 Pilot Sport 4 輪胎搭配紅色 Brembo 煞車卡鉗，車尾沿用中置三出尾管設計，高聳的尾翼同樣固定於尾門上，動力有望超過 400 匹，搭配手排變速箱。
概念車方面，Honda 將推出基於 Fit Crosstar 打造的 Fit Crosstar Custom 越野風格車，不僅提升最低距地高，也安裝環車護板及車頂行李架，另外則是 Vezel (即日規 HR-V) e:HEV Modulo X 專屬套件車。
改裝車方面，Honda 旗下的 Honda Access 部門將帶來基於 N-WGN 所推出的 N-WGN Picnic 野餐風格改裝車，外觀採用復古的藍白雙色搭配木紋設計，也安裝車頂架等戶外生活配備。另外則是基於 N-One 所打造的 K-Climb 運動輕型掀背車。
Honda 在本屆 2022 東京改裝車展中將帶來前述多款車型，展區將劃分為 e:HEV 電動化車款區、N-Series 輕形車款區及運動化車款區，7Car<小七車觀點> 將帶來後續的追蹤報導。