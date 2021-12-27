白內障普及，60歲達８成！該怎麼辦？術後如何保養？眼醫詳解！

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白內障普及，60歲達８成，老化、高度近視皆是風險。
曾柏宸醫師表示，白內障盛行率高，不過大多屬於良性，成因主要與年齡有關，是個眼部水晶體的正常老化現象，如長白髮一般，若簡單的形容，就如相機的鏡頭髒了或出現雜質。從統計上來看，老化性白內障族群50歲以上就約有60%，60歲以上可達80%，70歲以上就約有90%。而從手術來看，75歲以上就約有八成接受過白內障手術治療。
除了老化以外，500度以上的高度近視也是個重要的風險因子，此族群出現白內障，往往也更容易出現近視度數急速飆升的情況，例如半年內近視度數從500度直接升到900、1000度，差異相當明顯。除此之外，慢性疾病如三高、腎臟病也會有所影響，特別是糖尿病，相當於水晶體長期「泡在糖水中」，代謝受到影響，也容易引起白內障。另外抽菸、使用類固醇藥物、長期受到強光刺激、或眼部曾受到創傷的族群也需留意，特別提醒3C族群也包含在其中，雖不至強烈傷害，但長期、長時間、沒日沒夜的使用，對眼部而言不光是近視，也是個慢性傷害，與白內障逐漸年輕化的趨勢息息相關。其他相對少見的包括了遺傳、或是媽媽懷孕得上德國麻疹，皰疹病毒影響到胎兒等先天性白內障。
白內障不只視力惡化，醫：不治療一樣可能失明！
曾柏宸醫師指出，白內障常兩眼都會出現，大多視力模糊、看不清楚、顏色對比變差、炫光、畏光等，但不至於有疼痛、痠澀等實際的不適感。不過，若是有白內障卻遲遲未妥善治療、延誤就醫，白內障成熟時也可能引起青光眼等眼部併發症，就有可能出現疼痛，甚至嚴重可能使得眼部神經壞死導致失明。而白內障雖為眼部的疾病，但影響也相當廣泛，視力受影響，也可能造成各種生活不便或發生危險，白內障的年齡層普遍有骨密度較低的情況，若發生跌倒容易骨折，便有可能久臥於床。另一方面，也有不少研究指出，視力受損與情緒障礙、心理疾病、腦部退化息息相關，若遲未治療恐怕也會有所影響，正如灰暗的空間容易讓人心理生病一樣，不可忽視。另也有研究顯示白內障手術治療後可以明顯地降低失智症的風險。
醫師也分享，日前就有位白內障患者，一眼開完刀後，另一眼也出現白內障，但因對開刀有著錯誤的認知及恐懼，想要拖久一點再進行另一眼的手術，結果延誤治療，尚未手術的眼睛後來不幸因為白內障過熟發生急性青光眼發作，且眼部神經壞死導致無法手術，導致最後一眼失明。
提醒民眾，若有發現視力有日漸變差、影響到生活或行動安全受到影響等就盡早檢查，且越早越好，不宜自行多加多觀察。若確診白內障應趁早妥善治療，以避免不可逆之視力損傷。
白內障手術成功率高嗎？安全嗎？會復發嗎？
曾柏宸醫師指出，白內障的治療方式包括了藥水的藥物治療及手術治療。藥物治療效果目前相當有限，日後還是會逐漸惡化，而手術治療更換人工水晶體，技術隨著醫學發展持續進步，現在已經達到相當成熟的階段。
有別於以往需要白內障成熟才建議動手術，現在只要有明顯的視力影響，即便是早期也可以接受治療。其安全性高、成功機率高，99%可順利完成手術。一般而言會建議先進行一眼，待該眼穩定後進行另一眼，以避免同時治療雙眼時，術後暫時包紮雙眼時影響生活。手術通常約10分鐘左右即可完成，術後第一天通常會包紮靜養，第二天便可以明顯感受到視力恢復，後續會越來越清晰。換上人工的水晶體穩定度高可以使用一輩子，一勞永逸根治白內障，相較之下比較需要操心的，會是在術後保養。
白內障術後要注意什麼？醫：避免進水、出力是重點
曾柏宸醫師表示，白內障術後一至兩周最需注意的，就是避免該眼接觸到生水，以免發生感染，洗頭、洗澡時就需要多留意確實閉好眼睛或換個姿勢。另外，換上人工水晶體後也需時間穩定，在這之間也應盡量避免搬重物、出力、包括上廁所大號時也避免過度用力，也不宜彎腰過低等情況，以免人工水晶體出現位移等不良情況。除此之外，也需留意避免碰撞，不過通常術後會讓病人使用護目鏡、眼罩等，因此日常多留意即可。
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