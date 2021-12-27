沒感染肺炎也會出現肺纖維化？醫指風險族群出現咳喘累要當心

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肺纖維化是什麼？自體免疫疾病族群更應注意？
許多民眾擔心感染新冠肺炎將造成重症、死亡，甚至留下肺纖維化等後遺症，但其實不只是新冠病毒會造成肺纖維化，其中自體免疫疾病也有可能會發生漸進式肺纖維化。亞東紀念醫院胸腔內科主任鄭世隆醫師說明，當遇到外在感染或是特定因素使肺部產生損傷進而結疤，就會出現肺纖維化。此外，自體免疫疾病族群更要小心，因為受到自體抗體對肺部攻擊，也會引起肺纖維化，包含硬皮症、類風濕性關節炎、皮肌炎等都是高風險族群；而過去大家常聽到的「菜瓜布肺」，則屬於發生原因不明的肺纖維化，較容易發生於高齡、吸菸、胃食道逆流等族群。
鄭世隆主任表示，肺纖維化其實是身體修復而自然產生的結果，只是當纖維組織不斷增生，會導致嚴重的氣體交換功能損傷，很可能引發長期缺氧，甚至合併發生一些危險疾病，像是肺動脈高壓、心肺衰竭等等，不但會對肺功能造成不可逆變化，也會威脅生命健康。
肺纖維化治療有哪些？抗纖維化標靶藥物已有給付！
在過去，肺部纖維化被認為是一個無法治癒的疾病，針對自體免疫疾病引起的器官病變，以往會使用類固醇或免疫抑制劑，對抗自體抗體之攻擊。但若是傷害持續進展，出現久咳不癒、甚至愈來愈喘，就要小心可能是肺部受到攻擊，需合併使用抗纖維化標靶藥物，才能夠降低自體免疫疾病產生肺纖維化的傷害。主任曾收治一位70歲婦女，本身是硬皮症病患，在接受類固醇、免疫抑制劑等藥物治療後，將病程控制良好。不過，好轉後發現出現咳嗽問題，且走路會喘，經檢查後才發現肺部纖維化相當嚴重，所幸，在今年六月，健保已有給付硬皮症合併肺纖維化患者的抗肺纖維化藥物健保給付，幫助病友減緩疾病進展、降低肺功能下降，大大提升生活品質。
如何及早察覺肺纖維化？咳喘累務必及早就醫
鄭世隆主任提醒，漸進性纖維化間質性肺病最常見就是發生在自體免疫疾病族群，當出現久咳不癒合併呼吸困難、疲累等症狀，且持續兩個月以上沒有得到緩解，務必及早就醫；聽診後背下肺葉時出現異常的連續性爆裂音，也要對肺纖維化提高警覺，建議每半年安排肺功能檢查，確認是否有肺纖維化風險。除了以往的類固醇、免疫抑制劑，現在有專門的標靶藥物能夠抗纖維化，能幫助減少急性惡化、並且提升肺功能、大幅改善死亡率。
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