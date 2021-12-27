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「憂鬱症」是一種會影響情緒、思考、行為及活動力等的疾病，低落的情緒會持續表現，影響個人的日常生活與人際關係，症狀包括常感到情緒低落、沮喪或失望，對日常活動失去興趣或樂趣，體重顯著減輕或增加、疲倦等。
現階段仍未確切了解憂鬱症的成因，普遍認為與血清素與正腎上腺素等神經傳導物質的濃度太低有關。一般而言，輕微憂鬱症，可以採用非藥物治療，如心理治療，幫助病人用正向眼光看待事物，即便諮商結束，效益還會持續；若影響到工作、生活、課業表現，心理諮商合併藥物治療，被認為是最佳的組合。
選擇抗憂鬱藥 第一代抗憂鬱藥為治療首選
在藥物治療選擇，第一代抗憂鬱藥主要是非專一性抑制神經傳導物質代謝，補充失衡不足的血清素及正腎上腺素，像是：三環抗憂鬱藥、單胺氧化酶抑制劑(MAOIs)；而新一代抗憂鬱藥，就提升血清素及正腎上腺素來說，比較有專一性，療效佳，副作用較小，是目前治療首選。如果對於SSRI類藥物療效不佳或難以耐受，除第一代抗憂鬱藥外，也可以使用非典型抗憂鬰藥、血清素調節劑。
一到兩周才有效果 憂鬱藥不會成癮
服用抗憂鬱藥，通常需要一到兩周才開始見效。服藥6到12周，藥效才能完全發揮出來。許多病人擔心服用抗憂鬰藥會上癮、戒不掉，所以抗拒服藥。其實，抗憂鬱藥並不會成癮。藥害基金會強調，切莫自行貿然停藥，尤其是已經服用超過四周以上，猝然停用，一到兩天內有可能會發生停藥症候群，常見的副作用有腹瀉、噁心嘔吐、性功能障礙、嗜睡和體重增加。
服用抗憂鬰藥 注意飲食作用
藥害救濟基金會提醒，如果正在服用抗憂鬱藥物，尤其是單胺氧化酶抑制劑（MAOIs），建議避開富含酪胺酸的食物，例如：經過發酵醃漬加工品，包括起士乳酪、醃漬肉品(臘肉、香腸、培根)、優格、酒類、味增等。酪胺酸是一種幫助人體調節血壓的胺基酸，會受單胺氧化酶調節與分解。服用單胺氧化酶抑制劑（(MAOIs）則會抑制單胺氧化酶作用，若又攝取高酪胺酸的飲食，體內酪胺酸會快速累積，引起嚴重高血壓危象。
資料來源：健康醫療網 服用抗憂鬱藥 避免與「這些食物」同時吃
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