Toyota C+ pod 微型電動車在日本開放一般消費者購買

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C+ pod 源自於 2019 年推出的 Ultra-compact BEV 概念車，原先僅提供企業用戶、地方政府及其他組織購買，車身長寬高分別是 2,490x1,290x1,550 (mm)，軸距為 1780mm。因為車型定位以及尺寸，車身以大量的塑料組裝而成，並提供 5 種車色選擇。剎車型式使用前碟後鼓，後懸吊為非獨立式設計。
內裝方面，C+ pod 的座艙可以乘坐兩名人員，並配有恆溫空調、加熱座椅、電調後視鏡以及數位儀表板，車內還設置 AC 100V 1,500W 電源插座供電器使用。安全方面配置前方主動安全剎車輔助，透過雷達與鏡頭，可偵測車輛與行人(白天/夜晚)以及自行車騎士(白天)。
動力配置方面，透過安裝在後方的電動馬達以後輪驅動，最大馬力為 12.5ps、最大扭力 56Nm，最高速度可以達到 60km/h。在續航方面，C+ pod 配置了容量 9.06 kWh 的電池，在 WLTC 循環測試當中，最大續航力可以達到 150 公里。透過 200V 的電源充滿電約 5 個小時，利用 100V 的電源則需耗時 16 小時。
Toyota 所推出的推出 C+ pod 微型車，其小巧的尺碼任何人都可以輕鬆駕馭，標準的雙座設定不僅仍容納 2 名成人，後方的置物空間也足以應付一般使用，能夠遮風避雨的特性相當適合在市區代步使用，近似於歐洲市場的 Renault Twizy 或 Citroën Ami 等車款。