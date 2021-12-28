年底3招救荷包　專家傳授「168」保費省錢術

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以繳費式來說，為方便民眾，市面上很多保單都有提供月繳、季繳、半年繳及年繳等多種繳別，第一金人壽總經理林元輝表示，分期繳雖能減輕當下壓力，卻會衍生隱形費用，若經濟許可，還是採「年繳」保費最為划算。舉例而言，30歲的王小姐投保20年期、保額70萬元的第一金人壽「珍愛小額」終身壽險，如果王小姐選擇「月繳」，1年下來共需繳1萬6332元保費，若採「季繳」每年也需繳1萬6212元，但若採「年繳」，1年保費只要1萬5470元，和分最多期的「月繳」比較，能省下約5%的保費。
想省保費，精準計算投保時機也很重要。保險公司的保險年齡不是單純看生日過了沒，林元輝解釋，只要從生日當天算起，超過6個月就要多算1歲。林元輝舉例，陳先生12月滿40歲，如果陳先生考慮投保20年期、保額70萬元的「珍愛小額」，最好在明年6月前完成投保，保險公司仍會以40歲保險年齡計算保費，相較以41歲保險年齡計算保費，陳先生總共能省下約7000元的保費。
當然，對於小資族或小家庭而言，保險保障應先求有、再求好，第一金人壽建議，民眾可以善用俗稱「國民保單」的小額終老保險先補足基礎保障，不只投保門檻低，保費還較市面一般傳統終身壽險便宜約8折，假設30歲的王小姐在網路上投保20年期、保額70萬元，並附加保額10萬元的小額傷害保險附約，每日只要約40元就能享有終身壽險及意外險保障。
壽險業者強調，節省保費的終極戰術就是「越早投保越好」，因此不論是行有餘力的小家庭或剛出社會的新鮮人，都應盡早替子女或自己規畫壽險、醫療險及意外險等基礎保障，不要讓年齡成為荷包最大的負擔。