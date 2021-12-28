努力在台深耕 福特六和宣布 Ford 成為 2021 年度前三大品牌

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近兩年來全球汽車市場受到疫情與車用晶片的短缺的衝擊，嚴重影響汽車產業供給面，在 2021 年當中，福特六和持續回應市場需求的努力下，仍舊針對現有的車款供應新車型與產能，創造了 Ford 年度同期總銷量截止至 11月達到 2.7 萬、成長近 8% 的表現，預計年底過後能突破 3 萬輛。其中主力房車產品 Focus 車系在同級距市占率近三成，穩居中型房車第二高市占率，五門車型於同級中型掀背車銷售第一。
Ford 2021 年度同期總銷量成長近 8%。
另外 Kuga 車系在國內推出短短一年半當中，也依舊不斷堆疊配備更新以滿足消費者的期待，使得在同級距市占率近兩成，站穩中型 SUV 一軍之市場主力位置。
Focus 車系在同級距市占率近三成，穩居中型房車第二高市占率，五門車型於同級中型掀背車銷售第一。Kuga 車系在同級距市占率近兩成，站穩中型 SUV 一軍之市場主力位置。
雖然 2021 年銷售持續成長，不過福特六和市場營銷暨顧客服務副總經理蘇嘉明表示明年初期新車的產能仍會受到晶片短缺的影響，因此新車交車的數字可能不會如往年亮眼，預計 3 月過後才會穩定。當然，展望 2022 年，福特六和汽車也會努力為台灣消費者提供豐富的 Ford 產品陣線，並持續在地深耕。
福特六和市場營銷暨顧客服務副總經理蘇嘉明表示雖然 2022 年初期新車仍會受到晶片短缺影響，不過福特六和汽車也會努力為台灣消費者提供豐富的 Ford 產品陣線，並持續在地深耕。