採用日本原廠八大類標準檢驗　Honda 原廠認證中古車 (HCUC) 正式在台展開營運

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Honda 原廠認證中古車全名為 Honda Certified Used Cars，簡稱為 HCUC，為台灣本田在國內銷售新車屆滿 18 週年之際，首度展開的原廠認證中古車事業，迄今台灣本田已售出超過 48 萬輛新車，許多車輛也面臨汰換，因此台灣本田決定成立原廠認證中古車事業來服務車主。
HCUC 採用日本原廠八大類標準檢驗程序，也提供原廠的八大保證，包括「原廠認證」、「原廠保固最高 2 年 3 萬公里」、「原廠專業鑑價」、「原廠服務」、「履歷透明」、「交易權益」、「道路救援」及「7 天鑑賞期」，台灣本田指出前述服務代表該廠對自身車輛及原廠檢證的嚴謹態度，也是對國內車主的承諾。
首間 HCUC 營業據點坐落於台北市北投區大業路 258 號，外觀具有大面積 HCUC 招牌，配色以 Honda 慣有的白紅搭配，展區運用挑高設計，藉由自然採光搭配白色燈光來照明，陳列車輛會在前擋風玻璃貼上印有型號、等級、年份、保證里程與建議售價的簡介單張，車內也配合防疫規定進行消毒。
汽車品牌經營原廠中古車已逐漸成為趨勢，在國內市場無論一般品牌、豪華品牌乃至於層峰品牌均有推出，提供消費者選購中古車時更多一層的保障，降低憂慮，也有助於維護品牌中古車的價值。