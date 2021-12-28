三款等級選擇　美規 2022 年式 Nissan Kicks 登場

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首先在外觀方面，2022 年式美規 Nissan Kicks 導入大型的 Double V-Motion 鍍鉻設計元素，搭配造型更加犀利的 LED 頭燈提供更侵略的氣息。在入門的 S 等級當中，配備 16 吋鋁圈、Keyless、電動車窗、空調系統、6 顆喇叭與 7 吋多媒體系統，可支援 Android Auto 和 Apple CarPlay 手機連結功能。
雖然 S 等級為入門款，但全車系均標配含行人偵測功能的主動緊急剎車系統、車道偏離警示和後方主動煞停，以及盲點偵測系統、後方交通路口警示、後方停車雷達與遠光燈輔助系統。
中階的 SV 車型則增加車身顏色套件、銀色車頂架和 17 吋鋁圈，且同時後剎車的形式也從鼓式改為碟煞配置。車內部分則加裝 8 吋多媒體系統與 7 吋液晶儀表，還包含了恆溫空調、引擎起閉扭與 ACC 主動式跟車系統。
頂級的 SR 車型則導入 LED 頭燈、深色緞面鍍鉻水箱罩與尾翼，車頂架也從銀色改為黑色，後視鏡也增列 LED 方向燈組。進到內裝則換上皮質包覆方向盤、環景系統，而購買該等級的車主也可以額外選配專屬套件，配有 Prima-Tex 內裝、前排加熱座椅、加熱方向盤和 8 顆揚聲器 Bose 音響組。
動力配置方面，美規 Kicks 沿用 1.6 升直列 4 缸 DOHC 16V 自然進氣汽油引擎，最大馬力 122 匹，峰值扭力 154.6Nm ，搭配 Xtronic 無段變速系統及前輪驅動。 國內市場方面，裕隆日產汽車選在 2018 年 11 月以國產化的方式導入，憑著成熟的產品表現和合宜的價格，在同級市場當中一直相當熱銷，至於新款車型則預計要至 2022 年才會與消費者見面。