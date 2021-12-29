嘉南景點｜單車騎遊嘉南濱海　吃海鮮訪網美點品鹽鄉風華

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鄰近台南北門知名景區，主人運用自己的巧思，以漁村裡的浮球、漂流木等將整體環境規劃得風情十足，甚至吸引《俗女養成記2》於此取景。來這裡除可用餐，也可參加騎協力車遊北門等行程。
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地址：台南市北門區永華里井仔腳57號
電話：06-786-2643
時間：平日11:00-19:00、假日10:00-20:00
消費：協力車北門輕旅行大人650元／小孩350元（6歲以下不佔位免費），含午餐、協力車或電動車、點心、飲料、及保險，全程約4小時
STOP2：北門洗滌鹽觀光工場
建於日治時代（西元1936年）的北門洗滌鹽工廠倉庫群，去年10月打造為觀光工場，並保留了日據時期古老的洗鹽機具，來訪這裡可透過解說了解昔日製鹽歷史，也可參加電動車遊北門等行程。
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地址：新台南市北門區舊埕194號
電話：06-786-1515
時間：08:30-17:30
消費：免門票
STOP3：水晶教堂
2014年落成的水晶教堂，以北門的鹽堆（鹽山）、鹽的晶瑩剔透為設計意象，雪白的建築矗立於池水之中，白天看無比耀眼、夕陽西下時更增添浪漫情懷，是婚紗照、親子旅遊的熱門景點。
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地址：台南市北門區北門里200號
電話：06-786-1515
時間：平日09:00-17:30（休息時間12:00-12:30）、假日09:00-18:30
消費：門票20元
STOP4：樺榮海鮮餐廳
緊鄰東石漁人碼頭的樺榮海鮮餐廳，以當地盛產的鮮蚵、魚蝦蟹等海鮮做出各式創意料理，深受當地人喜愛。烏魚子、鮮蚵炒麵線、香螺燉雞湯、清蒸烏鯧等都是必點美食。
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地址：嘉義縣東石鄉塭港村52-43號
電話：05-373-0612
時間：11:00-14:00、17:00-20:00（週三休）
消費：鮮蚵炒麵線150元／份、香螺燉雞湯1,000／盅
STOP5：向禾休閒漁場
充滿童趣的向禾休閒漁場，位於鰲鼓溼地入口，又有海盜村之稱，以漁塭規劃成一處親子樂園，來訪這裡可體驗摸文蛤、划海賊船、釣魚，以及炭烤海鮮等，是處寓教於樂的親子樂園。
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地址：嘉義縣東石鄉四股67-6號
電話：05-360-0959
時間：09:00-17:00
消費：魚塭運動會大人380元、小孩300元，海盜扮演、划船競賽、摸蛤仔、釣魚、海鮮烤蚵+釣到的魚+摸到的文蛤
STOP6：白水湖壽島
因為電影《消失的情人節》於此拍攝而掀起討論的白水湖壽島，它不是湖也不是島，而是一處瀕臨台灣海峽、昔日為鹽田及養蚵場的平原，這一帶因海水倒灌嚴重，海水漲潮時常可見路人涉水過馬路而有嘉義版摩西分海之稱，孤獨的海景第一排馬桶，以及夕照也是一大特色。
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地址：嘉義縣東石鄉掌潭村白水湖
STOP7：高跟鞋教堂
使用1269根鋼架、以及320餘片大小造型皆不同的玻璃所打造的高跟鞋教堂，17公尺高的水藍色外觀華麗無比，晚上點燈時更為耀眼。2016年6月榮獲金氏世界紀錄為世界最大的高跟鞋造型建築。
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地址：嘉義縣布袋鎮海興街6號
電話：06-786-1000
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