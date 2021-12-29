Hijet / Atrai 和 “Rocky 客製化車款將現身　Daihatsu 公布 2022 東京改裝車展參展陣容

我是廣告 請繼續往下閱讀
Daihatsu 預計展出 5 輛基於 Rocky、Hijet / Atrai 的客製化改裝車輛，並在 DAIHATSU VILLAGE 2022 主題之下，表達致力於小型車輛開發與用續發展承諾。而 Daihatsu 除了有實際展區之外，也會在線上開放虛擬展區，讓更多的客戶或車迷都能感受到 Daihatsu 的魅力。
Daihatsu 將展出稍早發表的全新世代 Hijet / Atrai 為基礎打造的 Atrai Deck Van Camper Version，其利用原本雙廂式皮卡車體，在車頂新增可掀式的帳篷設計，加上專屬的外觀套件、LED 照明燈賦予更為個性化的造型，以滿足對於戶外休閒的需求。另一款 Atrai Premium Version 則是採用加大後的黑色水箱罩、黑色車頂與雙肋五輻設計鋁圈，營造出追求高級商務車風格。
最後兩部 Rocky 則分別是 Premium Version 與 Crossfield Version，前者分別在擋泥板、霧燈飾蓋、車頂採用藍色烤漆點綴，後者則配備升舉套件，並加裝車頂置物籃、全地形輪胎和黑色外觀烤漆組。
Daihatsu在本屆 2022 東京改裝車展中將帶來前述多款車型，也預計展出 Hijet 車系自 1960 年代發表以來的歷史沿革，讓更多人認識 Daihatsu 獨到之處。