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活到老、學到老，體驗人生不嫌晚
「剛開始我沒有想到，電子競技這麼複雜、這麼不簡單！按鍵很多、角色很多，什麼都不懂。」起初訓練時，劉孟德彷彿寶寶學步，遵從年輕教練的指引，從最基本的東西學起、穩紮穩打，劉孟德笑說：「我是全台灣戰隊裡年紀最大、又是毫無經驗的，跟他們比起來，我是幼稚園等級的！但至少，我已經踏進這塊領域了。」劉孟德沒有年紀最長、人生歷練最豐富的包袱，也不因此傲慢，反而把自己當成一張白紙，學習新知、體驗人生，永遠都不嫌晚。
「我沒有壓力，盡情享受過程。」劉孟德在不老電競賽中，心態早已超越了輸贏，因為人生走到這兒，深深體認過程遠比結果來得重要，這樣的心情也同樣呈現在劉孟德的生活中，當時73歲的他，不只是隻身去日本溫泉旅館打工度假一個月、還體驗3個月遊學生活，學穿和服、浴衣、畫浮世繪，班上學生平均年齡落在20多歲，劉孟德還跟上潮流拍下影片上傳YouTube記錄日本行，年紀雖大但心態20歲，可謂「最潮阿公」。
▲劉孟德（右二）隻身前往日本遊學。圖片提供：劉孟德
老了也不要放棄夢想 突破身體限制隻身前往日本
不過，以劉孟德的年紀，在社會上仍有一些限制，因此看似晚年生活四處跑，其實還是受到了很多標籤化的影響，比如計畫前往日本打工，但每次釋出的錄取條件為20、30歲的青壯年，常常在第一關「年齡」就被刷掉，直到這座溫泉旅館的打工條件中「不限年齡」，才讓劉孟德有機可趁，而當他報名表寄出後，該旅館還特地舉辦會議，謹慎評估劉孟德的身體狀況，而最終劉孟德也順利錄取了。
這位最潮阿公，做出年輕人正在做的事，讓不少人對他豎起大拇指，顛覆了大眾對老人的刻板印象。老後要有尊嚴，除了長者的心態保持年輕、勇於嘗試之外，在社會環境、設備、政策等各種措施裡，對長者友善程度若能全面提升，相信高齡社會不會只有痛苦臥床的老人與負擔沉重的年輕人，而是能展現不一樣的「魅力」風景。
資料來源：健康醫療網 老後的尊嚴（三）癌細胞纏身也不怕 「最高齡」電競選手還去日本打工
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