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大里仁愛醫院風濕免疫科主任霍安平醫師表示，根據健保資料庫數據顯示，在台灣約有10萬名乾癬患者，其中約3萬名患者合併有乾癬性關節炎。大約七成的乾癬性關節炎患者會先出現皮膚症狀，經過約八、九年後才會出現關節炎症狀，而兩成患者會同時出現皮膚及關節症狀，而另一成患者則會先出現關節症狀，才有皮膚發炎症狀，由此可見乾癬性關節炎的疾病多樣性。
霍安平醫師說明，顧名思義「乾癬性關節炎」主要是乾癬的皮膚病引發的關節炎，而乾癬是皮膚表皮層下受到刺激發炎，造成角質細胞代謝增加，人體正常人皮膚代謝週期為21天左右，但乾癬患者的表皮更替時間受發炎影響縮短到3天，造成患者大量脫屑，嚴重時患者早上一起床掀開被子會發現床鋪上滿是屑屑。臨床觀察乾癬性關節炎患者除了要飽受關節腫脹疼痛困擾外，還需面對生活及社交問題，並可能經常承受他人異樣眼光，因此經常造成患者的自信心大受打擊，身心靈備受煎熬。
易併發三高等慢性疾病 患者應提高警覺
霍安平醫師補充，除了皮膚及關節症狀需注意以外，乾癬性關節炎患者容易合併產生三高問題（高血壓、高血脂、高血糖）、心血管疾病、肥胖等共病症，醫師呼籲患者應提高警覺，認識乾癬性關節炎相關併發症狀，及早就醫檢查與治療，並且避免抽煙喝酒防止疾病惡化。
生物製劑改善效果明顯 孕婦及哺乳患者一大福音
霍安平醫師説，乾癬性關節炎的治療方式會先使用消炎止痛藥，再搭配病程調節藥物，若治療半年未達療效，就可以與醫師討論申請健保給付的生物製劑來介入治療。生物製劑能夠針對發炎的細胞激素進行阻斷，有效降低患者的疼痛及發炎反應，明顯改善患者關節及皮膚病灶。另外，目前也有適合懷孕及哺乳期間使用的生物製劑，經國外臨床研究證實，藥物幾乎不會穿透胎盤影響胎兒健康。有生育計劃的乾癬性關節炎患者可以提前多與醫師溝通討論適合自己的藥物。
霍安平醫師提醒，若孩童有出現乾癬性關節炎症狀，家長應提早帶孩子就醫治療，青春期的孩子注重外表，若因疾病脫屑影響外觀，容易遭受同儕的歧視，造成孩童自信心受損，對於孩童身心健康會有很大的影響，目前藥物治療多元，及早診斷及早治療，也可與常人擁有自信美滿的人生。
資料來源：健康醫療網 乾癬性關節炎纏身 模範生身心打擊竟拒學！
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