怕染疫不回診！類風濕性關節炎病友3個月後竟關節變形

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COVID-19病毒不斷變異，人人惶恐不安，也影響類風濕性關節炎病友規律回診的意願。但是，今年5月疫情爆發後，就有一名病友無藥可用又害怕回診，8月疫情趨緩後就醫，檢查關節竟已變形，若再不及時治療，關節恐怕很快就會變成「雙筒望遠鏡」，完全失去功能！醫師呼籲，即使疫情再嚴峻，都建議病友做好防疫措施後，規律回診和藥物治療，以維持長時間治療達標。
類風濕性關節炎不治療 健康手恐半年內慘變鷹爪
財團法人風濕性基金會台灣抗風濕病聯盟執行長暨台北榮民總醫院過敏免疫風濕科主任蔡長祐表示，類風濕性關節炎是一種很可怕的自體免疫性疾病，人體會因為免疫系統異常攻擊正常細胞，引發持續性發炎。
如果無法適度控制，「發炎之火」慢慢侵蝕軟骨和關節，嚴重者半年間就可能導致關節變形呈鷹爪狀，更可怕甚至可能完全變形，手指如雙筒望遠鏡一樣內縮，完全失去功能，包括扣釦子、拿茶杯來喝水與刷牙都做不了，需要旁人照顧。
值得注意的是，類風濕性關節炎侵犯的不只侷限在關節。類風濕性關節炎本質是一種發炎性疾病，除了關節，血管壁與肺部等多處組織也會發炎，並且引發間質性肺病、心血管疾病、中風、骨折、乾燥症、肺栓塞與貧血等併發症。
規律治療預防關節變形 口服方便成新趨勢
蔡長祐醫師表示，過去由於缺乏有效的藥物，病友即使接受治療仍會出現關節嚴重變形的現象，但自從本世紀初，生物製劑與標靶治療藥物陸續問世，為類風濕性關節炎治療帶來了重要的突破性進展，且多有健保給付，很多病友可以透過治療，長期維持關節不變形，保持良好的狀態與功能。
其中標靶小分子藥物，近來出現多種選擇。害怕打針、打針曾經出現副作用、注射後容易過敏或局部腫脹、不喜歡經常進出醫院，或針劑施打操作有困難的類風濕性關節炎病友，可優先考慮口服的標靶小分子藥物。
不過，蔡長祐醫師也提醒，這類標靶小分子藥物外觀「白白的」，形狀與血壓藥等其他慢性病藥物相似，一旦不小心掉在地上，千萬不要以「髒掉了」為由而丟棄！這類口服藥物如果沒有健保，自費單顆就要上千元，且對類風濕性關節炎的控制非常重要，病友一定要記得規律服用。
我治療達標了嗎？「一分鐘微笑量表」快速知曉！
類風濕性關節炎病友如何才能知道用藥有沒有效果呢？蔡長祐醫師表示，早年有一種「疾病活動指數28」（DAS-28），但因其組成與計算複雜，病友難以快速理解，因此風濕性基金會台灣抗風濕病聯盟經過整理與歸納，將DAS-28簡化為疼痛程度、身體狀況與生活行為等三大面向，推出簡單又客觀的「一分鐘微笑量表」。
類風濕性關節炎病友只要花一分鐘勾選和計算得分，就能快速瞭解個人疾病控制情況。總分3分以下者代表病況「緩解」，可獲得「開心」的表情勳章；總分4-6分代表低度疾病活動度，控制狀態還可以；得分為7-12分的中度疾病活動度，建議盡快就醫；至於13分以上的高度疾病活動度，往往代表病友已經每天痛到難過想哭的程度，應盡快與醫師溝通，調整藥物處方，以追求更好的治療效果。
「一分鐘微笑量表」不但能幫助病友說出目前感受，也能讓醫師很直覺地知道病友的疾病控制狀況，促進醫病溝通，基金會期待所有類風濕性關節炎病友未來在治療上，都可以達到長期緩解的目標，逐漸亮出人生的微笑。
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