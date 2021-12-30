噪音傷腦是真的？ 丹麥研究：增阿茲海默症風險 十大「癡呆風險因子」快避開

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環境因素對人體健康而言，往往藏有巨大的潛在影響，如同空氣污染已被公認與慢性病甚至癌症有關。在空污之外，歐洲將交通噪音列為影響健康的第二大風險因子。以往流行病學多將交通噪音與冠心症、肥胖、糖尿病連結，可能的生理機轉是噪音會引起一連串壓力反應，影響自律神經與內分泌系統，釋放壓力激素。夜間噪音甚至被認為會促使內皮細胞功能障礙、氧化壓力反應，導致免疫系統改變，增加體內炎症。
為研究噪音是否與中老年癡呆症風險有關，丹麥一項針對全國200萬名60歲以上成年人的觀察性研究指出，長期接觸道路交通、鐵路等噪音，會增加所有類型的認知功能障礙疾病以及帕金森氏症的機率。尤其是與阿茲海默症的風險更相關。
不過，研究也發現與預期結果相反的矛盾現象，如居住在鄰近高噪音環境的老年人，罹患癡呆症的風險反而較平緩甚至有所下降，可能顯示在建築中預先加入隔音措施起到一定作用。此外，該研究也發現，居住在城市的人口癡呆率風險較低，住郊區的年長者反而有較高的癡呆症機率。
該研究雖然規模龐大，但由於只有相關性資料，無法確定因果關係，也未考慮機場噪音、工業區噪音以及職場噪音對個體產生的影響。不過，環境因素確實影響公共衛生，也是預防老年癡呆症重要的風險因子。預計2050年時，全球癡呆症患者將超過1.3億，勢將對全球公衛與社會照護系統造成巨大衝擊。
十大因素與阿茲海默症有關！「這類食物」最好少吃為妙
包括阿茲海默症在內的癡呆症，或稱為認知功能障礙，可能會造成記憶力缺失、性格改變、思考能力下降、日常活動能力下降、執行功能變差等症狀。阿茲海默症與腦細胞中的蛋白質及β澱粉樣蛋白有關，也可能是甲狀腺機能退化、感染、維生素B12攝取不足、藥物副作用、飲酒過量造成。癡呆症一旦發生通常很難逆轉，目前藥物治療只能控制症狀，減緩認知功能障礙的惡化速度。
該如何預防未來發生阿茲海默症的風險？一項發表於《Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry》期刊的統合研究認為，有十項危險因素可能會增加阿茲海默症風險，包括教育程度、認知活動、中年肥胖、憂鬱症、糖尿病、高血壓、高同半胱胺酸血症、頭部外傷、壓力、姿勢性低血壓等。風險因子愈多，罹患阿茲海默症的可能性愈高。
該篇研究透過分析243項觀察性研究，以及152項隨機對照試驗，得出較有力的預防阿茲海默症生活作息建議，包括年輕時盡可能接受教育、參與認知活動如閱讀、避免糖尿病與高血壓、減少壓力、遠離憂鬱等。
另外，規律運動、良好睡眠品質、晚年時維持健康體重、擁有良好心血管健康、減少吸煙、增加維生素C攝取也都有一定程度的助益。此外，膽固醇過高以及高脂肪飲食，可能會加速大腦中β-澱粉樣斑塊的形成，導致癡呆症的風險上升。平日減少飽和脂肪攝取，也能降低對大腦健康的傷害。
資料來源：
〈Residential exposure to transportation noise in Denmark and incidence of dementia: national cohort study〉
〈Evidence-based prevention of Alzheimer's disease: systematic review and meta-analysis of 243 observational prospective studies and 153 randomised controlled trials〉
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