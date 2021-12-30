自戀型人格容易戲劇化、缺乏同理心？ 心理師提醒：關係出現５徵兆當心遇上恐怖情人

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何謂自戀型人格？山曉心理治療所所長許家綺心理師表示，根據DSM-5的人格障礙診斷準則，人格障礙可分為三大類，A群人格較有古怪、偏離常態的傾向；B群人格容易戲劇化、不穩定；C群人格與焦慮、害怕等表現有關，而自戀型人格是屬於B群人格中的其中一種。
許家綺心理師提醒，B群人格具有不少共同特質，比如行為與情緒較戲劇化、人際關係不穩定、關係變化較極端、容易以自我為中心、較易缺乏同理心等等。
不過，臨床上較少「純」自戀型人格，許家綺心理師指出，個體可能同時擁有不同人格特徵，未必符合診斷標準，性格特徵只是描述性，不須因此過度擔心自己是否為人格障礙，且不同階段的人生，每個人也可能呈現不同面向的性格特質。
整體而言，B群人格中的四種人格特徵可概括如下：
反社會人格：不尊重人、侵犯他人權利。
邊緣性人格：自我意象、自我覺察，情感上較不穩定，有明顯衝動行為。
做作型人格：過度情緒化，尋求高度關注。
自戀型人格：情緒反應誇大，需要讚美，欠缺同理心。
自戀型人格都是恐怖情人？ 心理師提醒5大徵兆
「自戀型人格」或有B群人格特質者，是否容易成為恐怖情人？許家綺心理師認為，自戀性人格與恐怖情人並不是絕對因果關係。相反地，應先瞭解恐怖情人大多有哪些特質，相處上容易展現出哪些互動模式，又為何讓伴侶深陷關係之中而難以自拔。
許家綺心理師指出，恐怖情人在他人眼光大多充滿魅力、聰明、容易吸引他人與之互動，且客觀條件上符合成功標準，也深諳與人建立關係之道，容易在相處之間讓另一半深陷其中。
要判斷對方是否為恐怖情人，應先審視彼此之間的關係模式。許家綺心理師提醒，如果發現對方關係不穩定、愛恨過度極端、察覺彼此關係不對等、輕易貶低、踐踏你的自尊心，或對不能接受的事產生情緒化或暴力傾向，都可能是恐怖情人的警訊。
如何與自戀型人格相處？ 分手時應做哪些自保動作？
許家綺心理師建議，在與B群人格相處時，要避免自己被傷害或情緒勒索，最重要的是適當同理對方。當對方提出強烈要求或情緒有激烈反應，可以先試著瞭解對方的動機，盡量不要流於爭辯問題表面的對錯，才不會導致互相攻擊甚或兩敗俱傷。
許家綺心理師指出，洞察B群人格行為背後的動機，才有機會良好溝通並達成共識。比如離婚時會牽涉親權、財產的分配，對B群人格而言，在這些分配上的退讓可能意味著關係中的失敗或自己做錯事，不值得擁有這些事物。從這個角度出發，才能理解對方真正的思維角度。
另外，也建議適當給予B群人格安全感與信任感，「適當」安撫對方的情緒，因為這些情緒反應大多來自他們心裡的不安，或感覺自我形象無法維持，會影響他人對自己的看法，或在關係中失去過多，導致有強烈的不安全感。理解這個癥結，才能避免落於針鋒相對的局面。
此外，建議重新定義彼此的角色與期望，許家綺心理師指出，與B群人格相處時，必須意識到對方不太可能改變，不少人抱持「我可以改變他」的想法，最後卻遍體鱗傷。最後，也可以適度「以退為進」，避免與B群格硬碰硬，有時反而會收到意外效果。
許家綺心理師建議，當準備與B群人格結束關係時，比如談離婚、分手、合作關係結束、朋友之間決裂，處理上最好特別謹慎小心，最好尋求客觀第三人同時在場，挑選公開、安全的場合。過程中務必盡量釐清自己的目標，並事先準備案，才不會受逼迫而沒有退路。
在溝通分手前，可以事先進行模擬演練。若遇到突發狀況，記得爭取緩衝的時間與空間，例如表達「我想這個問題對我們都一樣重要，請你給我一些時間好好思考你提出的要求，我會過一些時間再回應你」類似句子，讓對方知道你的同理，也看重他的問題。
另外，也要盡可能降低負面感受，減少焦慮、慌張等情況，由於B型人格對情緒相當敏感，這些負面感受可能變成B型人格用以進逼對方、達成目的的武器。許家綺心理師建議，在發生負面感受可以稍微轉移注意，或尋求他人陪同，避免自己做出衝動決定。
許家綺心理師提醒，在與B群人格溝通時，建議採取堅定、溫和的立場，太強硬的態度會激起對方的不安全感與情緒反應。最後，務必建立清楚的界線，讓對方知道哪些行為已經越過紅線，才能安全和平地與這段關係「斷捨離」。
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