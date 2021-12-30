白內障逐漸年輕化！ 黑暗中用手機是兇手？ 醫指有「3大因子」更危險

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魚肝油能護眼，吃過量會有問題嗎？新北市立聯合醫院眼科主任陳昱安醫師表示，魚肝油中的維生素Ａ，為視網膜細胞中的特殊感光物質──「視紫質」的主要構成元素之一。視紫質可加強人體適應黑暗弱光的敏感度、提升個人的「辨色力」；若視紫質發生問題，可能導致人體無法在夜晚獲得良好視線，臨床上稱為「夜盲症」。這類病人需要透過攝取維生素Ａ，改善夜盲症狀。
陳昱安醫師解釋，有些病患因先天基因缺陷，無法有效利用維生素A，使視網膜細胞喪失功能；也可能後天營養不良，在日常生活中沒有攝取足夠養分，引起眼睛病變。一般情況可以適當攝取魚肝油，補充眼睛所需的營養素。
不過，陳昱安醫師提醒，雖然魚肝油、動物內臟等食物，含有較豐富的維生素A，但保健食品過度食用，反而可能對身體造成負擔，甚至有中毒疑慮。醫師提醒，維生素A成人每日攝取上限，以不超過3,000微克為主。
孕婦攝取維生素A應留意攝取量不宜過多，準媽媽們若有疑慮，可諮詢婦產科醫師或營養師，再作飲食調整。
用眼地雷你中幾項？ 抗藍光產品有用嗎？
現代人用眼時間增加，經常在暗處使用發光產品，可能造成視力受損。陳昱安醫師表示，人在暗處時瞳孔會放大，光線更易穿透到黃斑部區域。在昏暗處使用筆電、手機、平板，對眼睛的傷害將比平時高出數倍。此外，許多人喜歡邊走路邊使用手機，注視畫面晃動的發光產品，也會對眼睛造成負擔，增加罹患散光的機率。
為避免藍光造成眼部損害，許多人會購買「抗藍光」產品，對護眼而言是否有效？陳昱安醫師解釋，人體的水晶體本就有濾藍光、抗UV的作用；若平時眼部無過度紫外線曝曬、且用眼習慣正確，其實並不需要抗藍光產品輔助。醫師強調，並不是使用抗藍光產品就表示眼睛不會受損，養成正確用眼習慣，避免過度用眼才是根本。
手機「看太近」會青光眼？ 年輕人白內障變多？
陳昱安醫師說明，年輕人的眼睛疾病中，青光眼較與先天基因、家族遺傳有關。但是白內障確實有年輕化趨勢。本身有糖尿病、高度近視、洗腎等病史，眼睛中的「水晶體」構造容易混濁，眼睛健康程度本就比常人更差；若習慣不佳、經常長時間緊盯螢幕，或在暗處使用手機，確實可能導致白內障在青壯年時期就發生。
陳昱安醫師提醒，平時習慣長時間用眼族群，需留意眼睛保健，攝取足夠營養，在平時工作、使用電子產品適當休息，以免增加白內障發生機率，甚至須提早面對置換人工水晶體的狀況。
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