疫情下憂鬱症狀暴增3倍！ 研究稱「養狗」有助社會支持 降低憂鬱與負面心理

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COVID-19病毒造成全球大流行近2年，「百年大疫」不僅奪去數以百萬人的性命，在經濟、社會層面更造成嚴重影響，升高人們的心理健康問題。僅在美國境內就有研究發現，COVID-19大流行期間，民眾出現憂鬱症狀的比例上升近3倍。面對病毒威脅、人群隔離的人們，更需要擁有足夠的社會支持。
社會支持是指人們能夠獲得「被照顧感」，以及感覺被愛、被尊重、社會歸屬感等心理需求得到滿足。社會支持不僅影響心理，也會影響人體的心血管、內分泌和免疫系統的健康。
在COVID-19大流行期間，人們普遍面臨缺乏人際交流的，形同「半孤立」狀態，養寵物對於心理健康的益處得到重視。近期一項研究就宣稱，疫情期間有養狗的族群，憂鬱症狀評分明顯較低。
研究團隊收集768名養狗者，以及767名有意願養狗的對照組，透過2種寵物量表，以及4種心理健康量表，包括社會支持量表、憂鬱症量表（CESD-R）、廣泛焦慮症量表（GAD-7）、牛津幸福問卷（OHQ），評估兩組成員在病毒大流行期間的心理健康。研究團隊指出，在社會支持量表中感受分數低者，憂鬱量表的分數高出近3倍以上。
研究報告指出，無論是否養狗，人們的心理健康都受到一定程度的影響，但是在養狗的受訪者身上，顯示出他們感受到更多的社會支持。有養狗的受訪者的憂鬱症狀評分也明顯低於對照組。研究團隊宣稱，養狗可能為人們提供更強的社會支持感，有助於減少COVID-19疫情造成的負面心理影響。
養狗對健康也有壞處？ 學者：研究結果可能被誇大
研究團隊在文獻回顧中指出，寵物夠可能增強人們的正面情緒，並減少悲傷、焦慮、孤獨感，替飼主帶來社會支持感，尤其是在面臨離婚、親人過世的壓力事件中，能幫助人們情緒穩定與情感支持。
不過，並非所有研究都認為養狗對人類的健康產生正面幫助，也有研究發現養狗會增加飼主的壓力水平。新的研究也認為，無論是否養狗，兩組受試者在疫情之下的焦慮感與幸福相差無幾。
Joe R. & Teresa Lozano Long 醫學院（LSOM）精神科教授Stephen L. Stern則認為，這項關於養狗與疫情期間心理健康的研究設計與結論都有可議之處，首先樣本數僅只768人，無法確認對整體人群的代表性。另外，除了養狗之外，兩組成員可能還有其他變因影響心理健康，甚至所在國家地區的疫情流行程度也不同。Stern 教授認為該項研究的結論過於誇大，而且兩組在評分量表上的差異也並不顯著。
資料來源：
〈Depression, anxiety, and happiness in dog owners and potential dog owners during the COVID-19 pandemic in the United States〉
〈The relationship between social support and physiological processes: a review with emphasis on underlying mechanisms and implications for health〉
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