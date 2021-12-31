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新北歡樂耶誕城 每年拼第一
提及耶誕燈節，論其熱議度，以及每年持續創新高的規模、人潮，新北市的歡樂耶誕城無疑是最成功的範例。2011年，新北市與台北市府達成協議，由台北辦跨年、新北辦耶誕，以避免互搶人潮、又能帶動觀光商機，於新板特區登場的歡樂耶誕城因此於同年誕生。10年來，從首屆的25萬人潮、創造出2億元商機，數字逐年創高，2015年已達到370萬人、29.6億元商機，即便去（2020）年在新冠疫情籠罩下，還是創造出史上最高的666.7萬人參觀、帶來53.34億元的驚人商機。
新北歡樂耶誕城究竟有何魅力，年年人潮、商機創新高？原因在於每年燈節的新意、不斷挑戰歷年紀錄。比如活動的第1年便標榜有全台最高的耶誕樹；2015年更將市府廣場前、高達36公尺的「竹筍」裝置藝術，幻化成全球唯一的360度圓錐體光雕耶誕樹；2019年創造出全球第1個「雙塔一樹」雷射光雕秀；2020年，更寫下3項第一：與最多迪士尼童話合作、燈區範圍史上最大、燈節裝置數量最多。該活動甚至躍上國際，2017年被全球知名時尚雜誌《Harper’s Bazaar》評選全球最令人驚豔的19棵耶誕樹。今年（2021年）的新北歡樂耶誕城則與樂高合作，並打造3D樂高雷射光雕投影秀，掀起另一波熱潮。
全台緞帶式燈節 越夜越璀璨
不讓新北歡樂耶誕城專美於前，全台各地有特色的耶誕燈節非常多；比如台北的信義商圈，每年12月開始，各大百貨公司矗立起比酷比炫的耶誕樹、童話般的布置，搭配起百貨折扣，以及夜晚璀璨的燈海，將商圈幻化成越夜越美的大型樂園，帶動的商機自是可觀。而高雄的漢神巨蛋購物廣場，更是今年全台最早開始的耶誕城，從10月下旬即已開辦直至明年2月底，16公尺高的耶誕樹、耶誕小鎮、市集、許願噴泉等，讓人宛如置身歐洲感受一場繽紛、浪漫的耶誕節。
而在府城，每年12月初登場的台南聖誕燈節，除了會在中西區河樂廣場規劃耶誕樹主燈、光影藝術裝置、市集等，台灣文學館前方廣場及其周邊的消防局等地也有耶誕樹等應景燈光布置，夜晚燈火璀璨；去（2020）年台南聖誕燈節與台南購物節相互結合，以逛街、賞燈節、抽2戶輕豪宅為號招，近80天成功創造出逾66億元的驚人商機。接棒燈場的鹽水月津港燈節，展期約2022年1月中旬至2月中旬，3、40件燈景藝術以水域、水岸相互融合創作出獨樹一幟的光影盛宴，2012年開辦以來平均每年參觀人次達60萬，2018年月津港燈節更榮獲德國紅點的傳達設計獎肯定，相當實至名歸。緞帶式接棒的燈會，將台南觀光、消費一步步往前推進。
每年元宵節前後在全台各縣市輪流舉辦的台灣燈會，年年履創多項「史上第一」。台灣燈會結合傳統、科技與藝術、美學，2007年即被《Discovery》評為全球最佳節慶之一，2015年更有外媒說它是沒有雲霄飛車的迪士尼樂園。明年在高雄登場的2022台灣燈會，將採雙主場，是史上規模最大的燈會，令人引頸期待。
新竹光臨藝術節10天500萬人造訪
1990年首屆的台灣燈會，昔日名為台北燈會，直至2000年舉辦的地點都在北市中正紀念堂，2001年開始才由各縣市輪辦而更名為台灣燈會。自開辦以來，台灣燈會年年造成炫風式話題，引發的經濟效益動輒上百億，比如2016年的桃園燈會，吸引了史上最多的2049萬人次、150億元商機；2019年的屏東燈會，也達1339萬人、吸金約139億元。
如此龐大的商機，輪辦的縣市自是卯足全勁，今年初的2021新竹燈會，因受疫情影響而停辦，但在疫情緩和之後市府旋即以新竹光臨藝術節重新登場，採緞帶式展出原定的燈藝；比如4月的競賽花燈、7∼8月的隆恩圳燈區、9月的科技未來燈區，以及10月下旬的全台最大光雕展重頭戲，新竹火車站、聖母聖心主教座堂、新竹市美術館等9大建築化身為光雕投影展場，將新竹市打造為大型的光雕世界，短短10天便吸引約500萬人次到訪，是新竹市有史以來最大規模的活動。
2022年的台灣燈會在高雄，展期為2022年2/1-2/28，將首創愛河灣區以及衛武營園區雙主場，場域面積近100公頃，是史上規模最大的台灣燈會，預期將吸引1200萬參觀人次，以7.2億元經費創造200億元的經濟效益，讓全世界遊客藉此發現台灣之美。
這篇文章 專欄觀點｜燈會燈節引商機 全台各縣市拼觀「光」 最早出現於 行遍天下旅遊網