臺中市汰換空品感測器 優先使用首批通過認證國產品

改善空氣品質是臺中市長盧秀燕首要政見，根據統計，近 4 年來，台中市配合行政院環保署建置空品感測器，總計有 1,411 台，數量為全國第一，行政區涵蓋率達 100% 。今年度針對老舊感測器進行汰換，更優先使用全國第一批通過空氣品質微型感測器資安認證的國產空品感測器，以確保空品感測器網路傳輸安全及數據品質，同時保障監測資料機密性與完整性。

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環保局指出，臺中市最初建置的空品感測器，以工業區及人口密集處為主，為瞭解各行政區空氣品質， 108 年至 109 年期間續設 900 台，共計 1,411 台。然由於感測器體型小，易受環境影響衰退，臺中市今年汰換老舊感測器，優先採用已獲得資訊安全認證合格的空品感測器，落實行政院環保署政策推動空品感測器設備國產化，減少對國外廠牌的依賴。

▲ 臺中市建置的空品感測器，數量居全台第一，並優先使用首批通過認證國產品。（圖／環保局提供）

臺中市今年採用之國產感測器為工研院技轉生產，具有粒徑篩選機制可提升量測精準度，大幅降低累積粉塵，兼具優異感測性能、低耗電、耐用性佳及維運方便等產品工業設計面向，並獲得台灣精品獎殊榮。