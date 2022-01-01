女網友曝約會錄音！痛批林俊傑約砲、劈腿

2022年一開始，娛樂圈又有新緋聞，曾在網路曝光林俊傑（JJ）對話紀錄的女網友，今（1）日再曝光JJ的語音檔，內容是對方邀請她到房間裡碰面，「妳是不是不方便離開妳的房間，那我過去找你聊聊天吧」，還告知「我住在16樓、房號1609」等內容，不過，該網友超過10天的長篇文章，未獲網友力挺，還罵她這些內容只能證明雙方約砲過，即使真的戀愛分手了，也不必苦苦糾纏。





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▲林俊傑近日已經返回台灣。（圖／翻攝林俊傑微博）

▲外貌秀麗的女網友，自稱與林俊傑相識10多年。（圖／翻攝陳林微博）

▲女網友在微博指控林俊傑在交往期間約、劈腿。（圖／翻攝C-peaceful-and-quiet1011微博）

女網友「C-peaceful-and-quiet1011」去年12月底指控林俊傑劈腿，但遲遲拿不出證據，被林俊傑所屬公司「JFJ PRODUCTIONS」以聲明書駁斥，揚言採法律途徑反擊，後續又被網友曝光本名、照片、已有小孩的背景，揭發她疑似罹癌身體不適，以此威脅騷擾林俊傑，盼她適可而止。





該女1日連發6篇文章，痛批林俊傑劈腿、以IG約砲人妻，並對「婚前戀愛自由」表達看法，「如果戀愛自由是因為沒結婚，所以在一段關係裡。可以同時跟很多異性親密曖昧，嘗試交往，然後幸福的打賭說著等個5年，轉眼剛好去一個地方上個IG找一下異性聊聊天，順利的話又可以約個砲，約不到又說自己以為對方很單純被騙了，這些就是戀愛自由的話。那我可能適應不了」。





▲女網友發布長文，指控林俊傑交往過程劈腿。（圖／翻攝自C-peaceful-and-quiet1011微博）

▲女網友發布長文，指控林俊傑交往過程劈腿。（圖／翻攝自C-peaceful-and-quiet1011微博）

▲女網友發布長文，指控林俊傑交往過程劈腿。（圖／翻攝自C-peaceful-and-quiet1011微博）

▲女網友發布長文，指控林俊傑交往過程劈腿。（圖／翻攝自C-peaceful-and-quiet1011微博）

▲女網友發布長文，指控林俊傑交往過程劈腿。（圖／翻攝自C-peaceful-and-quiet1011微博）

▲女網友發布長文，指控林俊傑交往過程劈腿。（圖／翻攝自C-peaceful-and-quiet1011微博）

▲女網友發布長文，指控林俊傑交往過程劈腿。（圖／翻攝自C-peaceful-and-quiet1011微博）

▲女網友發布長文，指控林俊傑交往過程劈腿。（圖／翻攝自C-peaceful-and-quiet1011微博）

▲女網友發布長文，指控林俊傑交往過程劈腿。（圖／翻攝自C-peaceful-and-quiet1011微博）

▲女網友發布長文，指控林俊傑交往過程劈腿。（圖／翻攝自C-peaceful-and-quiet1011微博）

▲女網友發布長文，指控林俊傑交往過程劈腿。（圖／翻攝自C-peaceful-and-quiet1011微博）

女網友表示，雙方10多年前相識、發生關係，但聚少離多不常見面，直到多年後重逢，林俊傑表明單身，已經和醫美診所擔任護士的女友分手，雙方恢復交往。JJ還向她透露前女方已經結婚，竟然還想為了JJ離婚，「覺得她挺傻的」。





但交往期間，發生了林俊傑約砲人妻事件，此事在2019年12月底曝光過，當時港星阮民安在臉書PO出多張IG私訊截圖，透露某大咖歌手透過IG想約辣模老婆Eva Cheung到飯店開房間，被老婆委婉拒絕，因為該男星知名度高、形象很好，讓他非常震驚，質疑香港當時暴動這麼亂，對方怎有心情約砲。隔天他更嗆聲說，已經知情這件事，希望對方不要太超過，「知道嗎？林先生」。





▲港星阮民安2019年曝光林姓歌手透過IG聯絡老婆，想要到飯店開房間。（圖／翻攝阮民安微博）

阮在IG截圖打上馬賽克，仍被網友猜出該大咖的身分。女網友說，一眼就認出對話裡的頭像是林俊傑，她自認雙方交往中，得知此事相當生氣，沒想到JJ卻告知她「是幫朋友約的，且不知女生已婚身分」，還說以為Eva Cheung同是經營潮牌的老闆，因而結識聯繫，他以為潮流圈的女生會比較單純，「沒想到會被騙」，暗指JJ約砲竟理直氣壯，把自己說成被騙的受害者。





事後雙方吵架不斷、感情變淡，該網友難忘舊情，拚命找中間人聯繫JJ，沒有獲得回音，還被朋友告知林俊傑跟一對雙胞胎師妹交情匪淺，似乎有超越友誼關係，讓她嚇了一跳，直到看見王力宏夫妻的新聞，讓她心裡有種難以言喻的感覺。





▲林俊傑發文告別2021，表明要跟負能量的人道別。（圖／翻攝阮民安微博）

不過，自兩人斷了聯繫後，她自曝不斷寄送禮物到JJ的公司，還寫了100多頁道歉信給JJ，如此「恐怖情人」窮追不捨行為，讓大陸網友反而沒挺她，還要她去看醫師治療心理，若要像李靚蕾一樣重錘對方，應該練好文筆再來。而林俊傑近日在IG透露行蹤，似乎已返回台灣，更在新年影片裡喊話「揮別2021的同時，向不看好的人道別，因為長期帶著負能量的人終究會被黑暗吞噬。再見，再也不見」，不願再被女網友言論糾纏。



