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因應多重慢性病人逐年增加的醫療照護需求與醫療成本，健保署自98年起試辦、105 年開始擴大辦理「醫院以病人為中心門診整合照護計畫」作為解方，至今執行率卻不到5成。
劉淑瓊董事長總結，從健保署健保財務收支檢討報告中，提出惡化的重要因素之一，就是老年人口等多重慢性病人的整合性醫療匱乏。而設計不當所造成的「有心無力」與「有名無實」，還可能惡化病人對整合醫療的可近性以及照護的連續性。
短期即刻轉型 長期一大整合
因此，醫改會呼籲，健保署應積極檢討整合醫療政策，並提出以下訴求：
短期—即刻轉型：
一、全面檢討現在因陋就簡的「醫院以病人為中心門診整合計畫」，及其收案條件、給付項目、支付標準不合理，以及監測指標不能反映實務需求等問題。
二、針對有意願推動整合醫療服務的醫療院所，輔導院所發展因地制宜的整合模式與操作方式。
三、強化民眾宣導，並提供可簡易查詢符合自身需求的整合門診照護院所名單，讓目前160家的門診整合服務更能讓民眾所知所用。
長期—大整合：
一、 應從預防到治療，從醫院、基層診所到社區，跨司署統合現有的各類整合計畫，如：家庭醫師整合性照護計畫、居家醫療照護整合計畫等，以提高慢性病的照護連續性與協調性。
二、 應針對高醫療資源使用及多重共病病人，強化疾病管理，並就同院的住診及門診、跨院與跨層級進行整合及提升個管監測系統，完善醫療體系間的銜接和轉介機制。
醫病關係皆改進 醫療環境需整合
劉淑瓊董事長建議，民眾聰明就醫，破除廟大和尚靈、名醫才好的迷思，若自覺有多重慢性病、多專科、多用藥等複雜就醫困境時，可主動詢問有無提供整合服務。
資料來源：健康醫療網 健全「醫院門診整合照護計畫」 提升多重慢性病照護品質
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