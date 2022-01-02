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為讓民眾知道個人去醫院作放射檢查之輻射劑量，健保署李伯璋署長表示，健康存摺參考長庚醫院各項檢查醫療輻射劑量資料及三軍總醫院放射部網頁公開資料-放射診斷安全問答（各部位電腦斷層輻射量），計算個人接受放射線檢查之輻射參考劑量，因接受輻射劑量多寡會受許多因素影響，如放射檢查儀器種類、照攝部位的面積、照攝次數等都是可能會影響的因素，然健保資料並未收載醫療院所使用之放射檢查儀器種類、照攝面積等資料，因此健康存摺目前提供給民眾的是醫療輻射劑量參考值。
放射線檢查安全範圍內 無潛在風險疑慮
李伯璋署長提醒，不要因為輻射會對人產生健康威脅而拒絕接受放射線檢查。美國醫學物理協會在2011發表公開聲明，如單次「放射線檢查」輻射劑量小於50毫西弗;短時間（如一年）內進行多次「放射線檢查」，但總劑量小於100毫西弗，則其「輻射劑量」的潛在風險可以忽略，甚至無風險。
各種放射檢查 APP一指查詢
為減少民眾多次接受放射線檢查之輻射劑量及減少醫療工作人員輻射暴露機會，健保署已建置醫療資訊雲端系統，民眾跨院所就醫時，可請醫師利用「健保醫療資訊雲端查詢系統」查詢過去的放射線檢查資料，如X光、電腦斷層攝影CT等影像資料以及檢查結果報告，以減少多次照射放射線檢查之輻射劑量。
資料來源：健康醫療網 放射線檢查輻射量安全嗎？ 健康存摺即可查
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