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口鼻四肢變大變粗　頭痛就診竟罹肢端肥大症！

口鼻四肢變大變粗　頭痛就診竟罹肢端肥大症！
口鼻四肢變大變粗　頭痛就診竟罹肢端肥大症！

健康醫療網

2022-01-03 09:31:00

【健康醫療網／記者蔡誠報導】口鼻四肢變大變粗，很有可能是罹患肢端肥大症的徵兆。一名54歲女性自覺外觀出現肥大變化，經診斷為腦下垂體腫瘤，透過內視鏡微創手術切除後，仍有部分腫瘤細胞殘餘血管內。台灣腦下垂體學會創會名譽理事長暨長庚醫院腦神經外科臨床教授張承能醫學博士表示，肢端肥大症若未妥善治療，可能會導致心臟衰竭、糖尿病，進而縮短壽命。

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分泌過多生長激素　導致四肢肥大、內臟肥厚

肢端肥大症主要是腦下垂體分泌生長激素的細胞增生，或長出腫瘤，因而分泌過多的生長激素，刺激軟部組織的增生，使得四肢肥大、內臟肥厚，常見症狀為手腳變大、指頭變粗、額頭、鼻子、嘴唇、舌頭增厚等。張承能教授表示，肢端肥大症患者若未適切治療，軟部組織不斷增加，長期下來也會造成高血壓、糖尿病和心臟衰竭，還可能提高罹癌機率，使得患者壽命減少。

新型長效注射凝膠劑問世　長期抑制生長激素分泌

治療最主要的目標是希望患者的荷爾蒙分泌正常。目前治療肢端肥大症的方式有手術、放射治療、藥物等。基本上會優先以手術切除腫瘤，但若是仍有殘存腫瘤則會輔以放射治療；若無法切除或手術後治療不理想，則會投以藥物。

藥物方面，早期是口服抗泌乳激素藥物或短效生長激素受體抑制劑，不過患者必須住院每天注射，非常不方便；張承能教授說明，現在已有新型長效注射凝膠問世，一個月只需注射一針，注射劑量低，疼痛感也跟著下降，經專業醫療人員指導後，患者甚至有機會在家完成注射，不需住院，且效果比過去口服藥物更好。

出現症狀需警覺　早期治療避免共病上身

肢端肥大症的患者除了造成外貌的改變，也會增加心血管、呼吸系統、新陳代謝等共病，和增加罹癌機率。張承能教授呼籲，因為病程緩慢，常被認為是發福，有時甚至發現時都已有糖尿病、心臟病，若是發現四肢有不正常肥大現象，像是感覺戒指變小戴不下、穿的鞋子一年比一年還要大，或是顴骨、前額骨有不正常變大情形都要警覺，早期發現、治療，才能避免共病上身。



資料來源：健康醫療網 口鼻四肢變大變粗　頭痛就診竟罹肢端肥大症！

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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