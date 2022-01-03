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肢端肥大症主要是腦下垂體分泌生長激素的細胞增生，或長出腫瘤，因而分泌過多的生長激素，刺激軟部組織的增生，使得四肢肥大、內臟肥厚，常見症狀為手腳變大、指頭變粗、額頭、鼻子、嘴唇、舌頭增厚等。張承能教授表示，肢端肥大症患者若未適切治療，軟部組織不斷增加，長期下來也會造成高血壓、糖尿病和心臟衰竭，還可能提高罹癌機率，使得患者壽命減少。
新型長效注射凝膠劑問世 長期抑制生長激素分泌
治療最主要的目標是希望患者的荷爾蒙分泌正常。目前治療肢端肥大症的方式有手術、放射治療、藥物等。基本上會優先以手術切除腫瘤，但若是仍有殘存腫瘤則會輔以放射治療；若無法切除或手術後治療不理想，則會投以藥物。
藥物方面，早期是口服抗泌乳激素藥物或短效生長激素受體抑制劑，不過患者必須住院每天注射，非常不方便；張承能教授說明，現在已有新型長效注射凝膠問世，一個月只需注射一針，注射劑量低，疼痛感也跟著下降，經專業醫療人員指導後，患者甚至有機會在家完成注射，不需住院，且效果比過去口服藥物更好。
出現症狀需警覺 早期治療避免共病上身
肢端肥大症的患者除了造成外貌的改變，也會增加心血管、呼吸系統、新陳代謝等共病，和增加罹癌機率。張承能教授呼籲，因為病程緩慢，常被認為是發福，有時甚至發現時都已有糖尿病、心臟病，若是發現四肢有不正常肥大現象，像是感覺戒指變小戴不下、穿的鞋子一年比一年還要大，或是顴骨、前額骨有不正常變大情形都要警覺，早期發現、治療，才能避免共病上身。
資料來源：健康醫療網 口鼻四肢變大變粗 頭痛就診竟罹肢端肥大症！
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