我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣兒童糖尿病關懷協會創辦人羅福松理事長表示：「目前國內約有9000名第一型糖尿病患，其實只要妥善控制血糖，透過胰島素幫浦的幫助，讓小朋友在家或出外，不必撩起袖子打針，保護隱私權，降低青少年病患在同儕中被異樣眼光看待的心理壓力，一樣可以像正常人正常生活。」
臺大兒童醫院童怡靖醫師表示：「幫浦使用者通常可以有較良好的血糖控制，透過精細的設定，可有效減少注射次數90%，讓糖友在飲食上更有變化性，做喜歡的運動可以更自在。」在科技日新月異的進步下，胰島素幫浦能夠模擬健康胰臟分泌胰島素的量，比起糖友自行注射胰島素可以更有效的達到血糖控制，大幅減少血糖波動及低血糖的發生，更能降低以筆針注射的次數，從每月120多針降至每月更換輸液12次。
馬偕兒童醫院丁瑋信主任則以鬼滅之刃角色做為比喻：「在炭治郎鍛煉成鬼殺隊的道路上所遇到的人事物，再獲得日輪刀後，成為鬼殺隊的一員，猶如糖友遇到醫師、衛教師及營養師的幫助，並透過胰島素幫浦的協助，可以使糖友有良好的血糖控制，有效降低低血糖發生及併發症風險。讓糖友們邁出自信步伐，享受生活不受限。」
第一型糖尿病多幼年糖友 科技控糖安心吃
對於使用胰島素幫浦之糖友，其生活之改變不單只有本身，對整個家庭的生活品質也大大提升，不再需要整日提心吊膽。小糖友Zozo與媽媽從確診到現在的感受：「確診時情緒激動、失落，還開始檢討是不是在飲食上出問題，導致孩子生病，之後Zozo在慢慢的適應後也勇敢接受、面對，在治療的過程中，蒐集許多資料後，知道胰島素幫浦是可以協助孩子在生活中更加便利，多方詢問後，接觸到糖尿病衛教學會的展翅飛翔計畫，並將胰島素幫浦作為Zozo的九歲生日禮物，讓他在日常生活可以跟一般人一樣想吃什麼就吃什麼，也可以放心喝她最喜歡的珍珠奶茶！」
▲ 糖友分享，由Zozo與Zozo媽媽分享確診第一型糖尿病後到使用胰島素幫浦的轉變
透過科技控糖，開闢一條讓糖友們與疾病共存的康健大道。糖友小小年紀便患病，除了要克服對針頭的恐懼，更必須面對人生轉變的心理壓力。他們運用正向心態，搭配自身各項照護技巧，儘管未來依舊得和針頭和平共處，但只要做好血糖管理，依舊可以積極開創自在健康的人生！
資料來源：健康醫療網 科技控糖 胰島素幫浦控糖更自在
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊