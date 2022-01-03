COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

快訊／本土、死亡個案+0　境外增25例

▲指揮中心今（3）日開記者會，說明國內疫情狀況。（圖／指揮中心）
▲指揮中心今（3）日開記者會，說明國內疫情狀況。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-01-03 14:06:05

中央流行疫情指揮中心今(3)日公布國內新增25例COVID-19境外移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增25例境外移入個案，為9例男性、16例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(15例，案17182-17183、案17186-17191、案17196-17197、案17199、案17201-17203、案17205)、土耳其(4例，案17192-17195)、德國(案17184)、加拿大(案17185)、義大利(案17198)、菲律賓(案17200)、亞美尼亞(案17204)及千里達及托巴哥(案17206)入境，入境日介於去(2021)年12月19日至今(2022)年1月1日。

另去年12月28日及12月30日公布之2例(案17058、案17099)境外移入病例經疫調後改判為本土病例，為案17085之相關感染。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,982,263例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,962,860例排除)，其中17,095例確診，分別為2,439例境外移入，14,602例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：林莞茜）

我是廣告 請繼續往下閱讀
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
你預期你今年的年終獎金約幾個月？

你預期你今年的年終獎金約幾個月？

繼續作答
即時
推薦閱讀