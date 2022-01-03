COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

木子小姐驚傳過世！2週前爆「葬禮歌單」　死亡日早預告

▲木子小姐以在論壇發文揭露自身故事，引發許多網友聲援與支持，不料，今天卻傳出輕生過世。（圖/木子小姐IG）
▲木子小姐以在論壇發文揭露自身故事，引發許多網友聲援與支持，不料，今天卻傳出輕生過世。（圖/木子小姐IG）

編輯中心/綜合報導

2022-01-03 14:28:53｜2022-01-03 14:34:29

一名非常有個性的網紅「木子小姐」，近日在Dcard以一篇「我臺大休學跑去拍A片」一文，獲得網友破萬讚，不少人大讚她勇敢，進而讓木子小姐開始開啟分享日常故事的專版，其中也爆出求學期間遭到同班同學霸凌、且自己患有重度憂鬱症長達5年的經歷等等，往往發出的文章都吸引許多網友聲援。不過，今（3）日卻傳出木子小姐疑似輕生的消息，震驚不少粉絲。

我是廣告 請繼續往下閱讀
木子小姐IG今（3）日突然以一張全黑的照片發文，上頭寫著「我是牧宸的爸爸，牧宸已於今日早上五點多離世，身為她的父親，不能阻止女兒的死亡一定會是我一生的遺憾。希望牧宸的朋友們可以跟我一同祝福她，祝福她在天堂可以當一個快樂的小天使」疑似寫下女兒輕生的消息，讓父親悲痛不已，而粉絲也非常錯愕。

▲
▲網紅木子小姐傳出輕生過世，父親代為發文哀悼，讓粉絲非常錯愕。（圖/木子小姐IG）
消息曝光之後，不少人湧入木子小姐IG留言「RIP，才剛開始認識妳而已....謝謝你勇於站出替社會中與你相同的人發聲」、「快點告訴我這是假的.....我每天都要看妳的文章啊」、「那些霸凌你的同學現在可知道自己背了一條人命！一輩子都無法心安理得！真的太可惡」、「做人真的善良一點....搞校園霸凌鬧出人命，這些同學真的該死」、「請節哀...也祝福」、「木子爸請節哀，木子她肯定是去當最可愛的天使」。

而仔細端看木子小姐的IG，早在五週前，他就曾經發出限時動態透露「去回診看醫生時，被醫生罵到臭頭，說我不住院，難道要家人這樣一直盯著我，上次兩次的自殺行為都是運氣好怎樣怎樣的，說不能再開更強的藥給我吃，再吃下去已經是藥頭的等級」甚至直言「我已經給我自己訂了一個死亡日期，不會太近也不會太遠，如果想跟我見面的歡迎來我家樓下找我喝酒，然後祝福我沒有來生」。

而在宣吿死亡日期後，木子小姐期間仍然都有持續在Dcard發文與網友互動，不過卻也在兩週前又發出限時透露自己建立「葬禮歌單」，更直言「有沒有什麼死人歌可以加進葬禮歌單的，我怕大家喝酒聊天聊太久」，種種預吿後，如今傳出疑似輕生的消息，令粉絲不勝唏噓。（編輯：張嘉哲）

▲
▲木子小姐過去一個多月曾表示自己已經訂好「死亡日期」，並且建立「葬禮歌單」等等預告。（圖/木子小姐IG）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
你預期你今年的年終獎金約幾個月？

你預期你今年的年終獎金約幾個月？

繼續作答
即時
推薦閱讀