木子小姐驚傳過世！2週前爆「葬禮歌單」 死亡日早預告
一名非常有個性的網紅「木子小姐」，近日在Dcard以一篇「我臺大休學跑去拍A片」一文，獲得網友破萬讚，不少人大讚她勇敢，進而讓木子小姐開始開啟分享日常故事的專版，其中也爆出求學期間遭到同班同學霸凌、且自己患有重度憂鬱症長達5年的經歷等等，往往發出的文章都吸引許多網友聲援。不過，今（3）日卻傳出木子小姐疑似輕生的消息，震驚不少粉絲。
編輯中心/綜合報導
2022-01-03 14:28:53｜2022-01-03 14:34:29
木子小姐IG今（3）日突然以一張全黑的照片發文，上頭寫著「我是牧宸的爸爸，牧宸已於今日早上五點多離世，身為她的父親，不能阻止女兒的死亡一定會是我一生的遺憾。希望牧宸的朋友們可以跟我一同祝福她，祝福她在天堂可以當一個快樂的小天使」疑似寫下女兒輕生的消息，讓父親悲痛不已，而粉絲也非常錯愕。
消息曝光之後，不少人湧入木子小姐IG留言「RIP，才剛開始認識妳而已....謝謝你勇於站出替社會中與你相同的人發聲」、「快點告訴我這是假的.....我每天都要看妳的文章啊」、「那些霸凌你的同學現在可知道自己背了一條人命！一輩子都無法心安理得！真的太可惡」、「做人真的善良一點....搞校園霸凌鬧出人命，這些同學真的該死」、「請節哀...也祝福」、「木子爸請節哀，木子她肯定是去當最可愛的天使」。
而仔細端看木子小姐的IG，早在五週前，他就曾經發出限時動態透露「去回診看醫生時，被醫生罵到臭頭，說我不住院，難道要家人這樣一直盯著我，上次兩次的自殺行為都是運氣好怎樣怎樣的，說不能再開更強的藥給我吃，再吃下去已經是藥頭的等級」甚至直言「我已經給我自己訂了一個死亡日期，不會太近也不會太遠，如果想跟我見面的歡迎來我家樓下找我喝酒，然後祝福我沒有來生」。
而在宣吿死亡日期後，木子小姐期間仍然都有持續在Dcard發文與網友互動，不過卻也在兩週前又發出限時透露自己建立「葬禮歌單」，更直言「有沒有什麼死人歌可以加進葬禮歌單的，我怕大家喝酒聊天聊太久」，種種預吿後，如今傳出疑似輕生的消息，令粉絲不勝唏噓。（編輯：張嘉哲）